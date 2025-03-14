Piyasa'nın Icardi'si... Yetenekli futbolcu Gani!

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YETENEKLİ FUTBOLCU GANİ

Piyasa’da maço bir karaktere hayat veren Şahanoğlu, karakteriyle ilgili şöyle konuştu; “Gani sempatik tarafı çok yüksek, hafif komedi tarafı olan, sahiplenici, korumacı, gerçekten sevdiğine bağlı bir karakter…” diye konuştu.

“BAMBAŞKA HİKAYELER GÖRECEĞİZ”

Dizi hakkında konuşan oyuncu, “Piyasa, sektörümüzü anlatan bir iş. Ama sadece sektör değil, sektörün yanında bambaşka göreceğimiz hikayeler de olacak. Ben yıldız futbolcu Gani Ceylan'a hayat veriyorum. Dizideki eşim Özge Ceylan da sektörün içinde iş yapmayan bir oyuncu. Gani ve Özge'nin hikayesi bambaşka taraflara evrilecek.

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“BENİM İÇİN ÇOK FARKLI BİR DENEYİM”

Saçını dizi için sarıya boyattığından bahseden Şahanoğlu, “Benim için çok farklı bir şey oldu. Profesyonel bir sporcuyu oynamak hayallerimden biriydi. Çok mutluyum. Futbolla da aram fena değildir, oynarım da, izlerim de… Fanatik seviyesinde tuttuğum bir takım var. Benim için çok farklı deneyim oldu.” diye konuştu.

Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…