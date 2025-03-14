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Piyasa'nın Icardi'si... Yetenekli futbolcu Gani!

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#Piyasa#Vural Şahanoğlu#Kanal D
Piyasanın Icardisi... Yetenekli futbolcu Gani
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 11:47

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Piyasa’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizide futbolcu Gani karakterini canlandıran Vural Şahanoğlu diziyle ilgili konuştu. Piyasa için saçını sarıya boyatan Şahanoğlu, Galatasaraylı Mauro Icardi’ye benzetilerek sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Şahanoğlu, “Futbolla aram iyidir, oynarım da, izlerim de... Böyle rol gelince çok yükseldim.” dedi.

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YETENEKLİ FUTBOLCU GANİ

Piyasa’da maço bir karaktere hayat veren Şahanoğlu, karakteriyle ilgili şöyle konuştu; “Gani sempatik tarafı çok yüksek, hafif komedi tarafı olan, sahiplenici, korumacı, gerçekten sevdiğine bağlı bir karakter…” diye konuştu.

Piyasanın Icardisi... Yetenekli futbolcu Gani

“BAMBAŞKA HİKAYELER GÖRECEĞİZ”

Dizi hakkında konuşan oyuncu, “Piyasa, sektörümüzü anlatan bir iş. Ama sadece sektör değil, sektörün yanında bambaşka göreceğimiz hikayeler de olacak. Ben yıldız futbolcu Gani Ceylan'a hayat veriyorum. Dizideki eşim Özge Ceylan da sektörün içinde iş yapmayan bir oyuncu. Gani ve Özge'nin hikayesi bambaşka taraflara evrilecek.

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Piyasanın Icardisi... Yetenekli futbolcu Gani

“BENİM İÇİN ÇOK FARKLI BİR DENEYİM”

Saçını dizi için sarıya boyattığından bahseden Şahanoğlu, “Benim için çok farklı bir şey oldu. Profesyonel bir sporcuyu oynamak hayallerimden biriydi. Çok mutluyum. Futbolla da aram fena değildir, oynarım da, izlerim de… Fanatik seviyesinde tuttuğum bir takım var. Benim için çok farklı deneyim oldu.” diye konuştu.

Piyasa cumartesi  saat 20.00’de Kanal D’de…

Piyasanın Icardisi... Yetenekli futbolcu Gani

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#Piyasa#Vural Şahanoğlu#Kanal D

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