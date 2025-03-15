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Piyasa'nÄ±n 4. bölümünde neler oldu? Münevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Piyasa#Ä°layda AliÅŸan#Alp Navruz
PiyasanÄ±n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler oldu MÃ¼nevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 15, 2025 23:32

Kanal Dâ€™nin iddialÄ± yeni dizisi 'Piyasa' 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekranlardaydÄ±... Kadrosunda Ä°layda AliÅŸan, Alp Navruz, AyÃ§a BingÃ¶l, Zuhal Olcay, Damla Colbay, FÄ±rat AltunmeÅŸe, Vural ÅžahanoÄŸlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi AhÄ±ska, Metehan ParÄ±ltÄ± ve Yurdaer Okur'un yer aldÄ±ÄŸÄ± dizinin yapÄ±mÄ±nÄ± Pastel Film, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise YaÅŸar Ä°rvÃ¼l ve Efe Ä°rvÃ¼l Ã¼stleniyor... Senaryosunu Mehmet BarÄ±ÅŸ GÃ¼nger'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± dizinin yÃ¶netmen koltuÄŸunda ise usta isim Serdar GÃ¶zelekli oturuyor.

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Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Serdar ile konuÅŸtuktan sonra MÃ¼nevver'e verdiÄŸi sÃ¶zden vazgeÃ§en Adar, karÄ±sÄ±nÄ± arayarak memlekete dÃ¶neceklerini sÃ¶yledi.

Adar'Ä±n konuÅŸmalarÄ±nÄ± dinleyen Gani, MÃ¼nevver'i yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

PiyasanÄ±n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler oldu MÃ¼nevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi

Server, Serdar ve Adar'Ä±n olduÄŸu otele gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan ikiliyi gÃ¶ren Kenan, onlarÄ± takip etmeye baÅŸladÄ±.

Otele ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n aileyi karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶ren Kenan, her geÃ§en dakika biraz daha bÃ¼yÃ¼yen olaylarÄ±n ortasÄ±nda kalacaÄŸÄ±ndan habersizdi...

PiyasanÄ±n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler oldu MÃ¼nevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Adar'Ä±n tehdidi iÅŸe yaradÄ± ve MÃ¼nevver onunla gitmeyi kabul etti. Server, karmaÅŸada bir fÄ±rsatÄ±nÄ± bulup kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±. Otel Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Server'i gÃ¶ren Kenan, onu arabaya aldÄ±.

MÃ¼nevver'i istemeden yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten kurtarmaya kararlÄ± olan Ahsen, Åžefik ve Keriman ile toplantÄ± yaptÄ±. Geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±nÄ±n sinyallerini veren Ahsen, Åžefik'ten MÃ¼nevver iÃ§in oyuncu sÃ¶zleÅŸmesini hazÄ±rlamasÄ±nÄ± istedi. Ahsen'in bu hamlesi farkÄ±nda olmasa da Ã–zge'yi de etkiledi.

PiyasanÄ±n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler oldu MÃ¼nevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi

KardeÅŸine ulaÅŸmanÄ±n yollarÄ±nÄ± arayan MÃ¼nevver'e beklediÄŸi telefon geldi. MÃ¼nevver kardeÅŸinin Kenan'Ä±n yanÄ±nda olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince panik oldu.

Adar'Ä± atlatmanÄ±n bir yolunu bulan MÃ¼nevver, kardeÅŸinin yanÄ±na gitti.

PiyasanÄ±n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler oldu MÃ¼nevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi

Kenan, MÃ¼nevver'e Adar ile evliliÄŸini sordu. GenÃ§ kadÄ±n, Kenan'a her ÅŸeyi olduÄŸu gibi anlattÄ±.

KarÄ±sÄ±nÄ± almak iÃ§in Ahsen'in evine giden Adar, hiÃ§ beklemediÄŸi bir tepki ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Gani'ye saldÄ±ran Adar, onun kariyerini riske attÄ±.

Duruma mÃ¼dahale eden Ahsen'in aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kanlar buz gibi rÃ¼zgarlar estirdi...

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PiyasanÄ±n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler oldu MÃ¼nevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi

Ã‡ok geÃ§meden MÃ¼nevver, kardeÅŸi ile birlikte Ahsen'in evine geldi. Kenan'dan duyduklarÄ±nÄ±n etkisiyle Ahsen'den hesap soran MÃ¼nevver aÄŸÄ±r konuÅŸtu:

Sen benim için deÄŸil, kendin için yapÄ±yorsun. Nolur beni piyon etme. Görülecek bir hesabÄ±n varsa da benim üzerinden görme...

Åžefik'in oyununa geldiÄŸinden habersiz, baÅŸrol teklifini kabul eden Ã–zge, geliÅŸmeleri haber vermek iÃ§in Gani'nin eve geliÅŸini dÃ¶rt gÃ¶zle bekledi.

KarÄ±sÄ±na Adar ile arasÄ±nda geÃ§en arbedeyi anlatÄ±rken sÃ¶zleÅŸmeyi fark eden Gani, Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±.

KarÄ±-koca arasÄ±nda sesler her dakika biraz daha yÃ¼kseldi.

MÃ¼nevver Ã§antasÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±, Server'i de yanÄ±na alarak geri dÃ¶nmeye karar verdi.

PiyasanÄ±n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler oldu MÃ¼nevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi

Ä°ki kardeÅŸi bu kararlarÄ±ndan vazgeÃ§irmek iÃ§in Ã§aba sarf eden Ahsen, sonunda baÅŸardÄ±.

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Keriman, Åžefik ve Kenan'Ä±n konuÅŸmalarÄ±nÄ± duyan Asu, sonunda annesinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±p onu neden sevmediÄŸini sordu.

PiyasanÄ±n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler oldu MÃ¼nevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi

MÃ¼nevver'i geri kazanmak iÃ§in her yolu deneyen Adar, bu kez elinde Ã§iÃ§eklerle karÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Yavrum sen bana bir adÄ±m gel, ben sana yollar köprüler inÅŸa ederim...

Dizinin final sahnesinde;

Ä°lk iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde sete Ã–zge ile birlikte giden MÃ¼nevver, kendisini bekleyen tatsÄ±z sÃ¼rprizden habersizdi.

Paylayan silahlar sette bÃ¼yÃ¼k paniÄŸe neden olurken, Kenan olanlardan MÃ¼nevver'in eÅŸi yada abisinin sorumlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

PiyasanÄ±n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler oldu MÃ¼nevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi

Bu durum Kenan ve MÃ¼nevver arasÄ±ndaki gerilimi tÄ±rmandÄ±rÄ±rken, genÃ§ kadÄ±n hayatÄ±nÄ± etkileyecek bir karar verdi:

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Adar gel al bizi, yeniden deneyelim...

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PiyasanÄ±n 4. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde neler oldu MÃ¼nevver hayatÄ±nÄ± etkileyecek kararÄ± verdi

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#Piyasa#Ä°layda AliÅŸan#Alp Navruz

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