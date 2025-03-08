Piyasa'nın 3. bölümünde neler oldu? Münevver ile Ahsen'in duygusal anları

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Dizinin yeni bölümünde;

Adar'ın ısrarlarına daha fazla dayanamayan Münevver onunla buluştu ancak bu görüşme kötü bitti.

Eve dönen Münevver'i kapıda kardeşi Server karşıladı. Münevver renk vermemeye çalışsa da Ahsen bir şeylerin ters gittiğini anladı.

Bir bahane bulup Server'i evden gönderen Ahsen, sinir krizi geçiren Münevver'i sakinleştirmeye çalıştı.

"Çok pisim ben" diye ağlayan Münevver, Ahsen'in karakola gitme teklifini "Zorla olmadı" diyerek reddetti.

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Sakinleştikten sonra Ahsen ile uzun uzun konuşan Münevver, ona Adar ile neden evlendiğini anlattı. Arkadaşının emaneti genç kızda kendi yaşadıklarını gören Ahsen, yıllardır içinde tuttuklarını anlattı:

Bana bunları yapan aşık olduğum adamdı... Şefik'ti...

Ahsen'in Münevver'den bir de isteği vardı:

Laf olur, söz olur diye korkmayacaksın. Kendi hayatını kuracaksın. Boşanacaksın o adamdan... Borcumuz borç der, öderiz!

Abisini baygın bulan ve hemen ambulans çağıran Asu, Kenan'ın hayatını kurtardı. Tehlikeyi kardeşi sayesinde atlatan Kenan'ın artık baş etmek zorunda olduğu başka bir cephe daha vardı: Annesinin korkuları...

Doğum gününü kutlamak için eve çağırdığı hayranı intihar eden Kenan, hastane çıkışında genç kızın acılı ailesi ve arkadaşları ile karşılaştı. Gençler öfkelerini Kenan'dan çıkardılar:

Ne yaptın da öldü Nehir? Katilsin sen katil!

Münevver'i merak eden Kenan, Şefik ile birlikte Ahsen'in evine gitti. İki eski aşık iş konuşurken, eski defterler açıldı. Ahsen, söylediği her cümle ile Şefik'i iğneledi.

Onların yokluğunda baş başa kalan Münevver ve Kenan arasında ise gerilim giderek arttı.

Annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamayan Münevver'i teselli etmeye çalışan Kenan, bir kez daha sert tepki ile karşılaştı.

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Babası hakkında duyduklarının doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışan Kenan, Şefik'i sıkıştırdı. Başlarda konuşmak istemeyen Şefik, sonunda gerçeği söyledi:

Hayatın boyunca bir sapığın oğlu olarak mı yaşayacaktın?

Eve dönünde annesi ile kardeşini kavga ederken gören Kenan, şartlarını sıraladı:

Değişmemi istiyorsan sen de değişeceksin anne, kardeşime iyi davranacaksın

Öfkeyle evden çıkan Asu'yu takip eden Şefik, genç kızın herkesten sakladığı sırrını öğrendi.

İstanbul'a giden ve beklemediği anda Münevver'in karşısına çıkan Serdar, kardeşini kocasına dönmeye ikna etmeye çalıştı. Tüm ısrara rağmen abisini reddeden Münevver "Ben yapamam abi... Adar'a dönemem" dedi.

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Serdar ise son kozunu Server'i kullanarak oynadı.

Akşama kadar ya verdiğim adrese geleceksin ya da beni, ananın mezarını, kardeşini unutacaksın

Server'in Münevver'in yanında kalmasının yollarını arayan Ahsen, yeni bir plan yaptı.

Şefik'in çağırdığı adrese giden Kenan, Asu hakkında bilmediği şeyleri öğrendi. Öfkeyle eve giden Kenan, kardeşinden hesap sordu.

Münevver'i diziye sokmanın yollarını arayan Ahsen, ihtiyacı olan şeyi buldu: Şefik ve Asu'nun fotoğrafları...

Şefik ile görüşmek için ofisine giden Ahsen, seneler sonra Keriman ile karşı karşıya geldi.

Yemin ederim bir gün seni ellerimle öldüreceğim

Dizinin final sahnesinde;

Serdar ile konuştuktan sonra Münevver'e verdiği sözden vazgeçen Adar, karısını arayarak memlekete döneceklerini söyledi.

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Adar'ın konuşmalarını dinleyen Gani, Münevver'i yalnız bırakmadı.

Server, Serdar ve Adar'ın olduğu otele gitmek için yola çıkan ikiliyi gören Kenan, onları takip etmeye başladı.

Otele ulaştığında bütün aileyi karşısında gören Kenan, her geçen dakika biraz daha büyüyen olayların ortasında kalacağından habersizdi...