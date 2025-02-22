'Piyasa'da neler olacak?

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KENAN Ä°LE MÃœNEVVERâ€™Ä°N YOLLARI NASIL KESÄ°ÅžECEK?

Siyah ve beyazÄ±n griye dÃ¶nÃ¼ÅŸme hikayesini anlatan â€˜Piyasaâ€™, medya, magazin ve dizi dÃ¼nyasÄ±ndaki aÅŸk, ihanet ve gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesini izleyiciyle buluÅŸturacak. TanÄ±tÄ±mlarÄ± Ã§ok konuÅŸulan Piyasaâ€™da Alp Navruz'un canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± oyuncu Kenan karakterinin MÃ¼nevver'le yollarÄ±nÄ±n nasÄ±l kesiÅŸeceÄŸi izleyiciyi meraklandÄ±rdÄ±.

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'PÄ°YASA' BU AKÅžAM EKRANDA

Ã‡ekimleri Bursa CumalÄ±kÄ±zÄ±k ve GÃ¶lyazÄ±â€™da devam eden, hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek dizi, bu akÅŸam Kanal Dâ€™de seyirciyle buluÅŸacak.

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GÃœÃ‡LÃœ KADRO

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Dizinin gÃ¼Ã§lÃ¼ kadrosunda Alp Navruz, Ä°layda AliÅŸan, AyÃ§a BingÃ¶l, Zuhal Olcay, Damla Colbay, FÄ±rat AltunmeÅŸe, Vural ÅžahanoÄŸlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi AhÄ±ska, Metehan ParÄ±ltÄ± ve Yurdaer Okur yer alÄ±yor. YapÄ±mÄ± Pastel Film, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± YaÅŸar Ä°rvÃ¼l ve Efe Ä°rvÃ¼l'Ã¼n Ã¼stlendiÄŸi, baÅŸarÄ±lÄ± senarist Mehmet BarÄ±ÅŸ GÃ¼nger'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± dizinin yÃ¶netmen koltuÄŸunda usta isim Serdar GÃ¶zelekli oturuyor.

Piyasa ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bu akÅŸam saat 20.00'de Kanal D'de!