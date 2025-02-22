×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER SAÄžLIK
HABERLERKelebek Haberleri

'Piyasa'da neler olacak?

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Piyasa#Ä°layda AliÅŸan#Alp Navruz
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 22, 2025 13:58

Kanal Dâ€™nin iddialÄ± yeni dizisi 'Piyasa' dizisi bu akÅŸam izleyiciyle buluÅŸacak. Konusu ve oyuncularÄ±yla ÅŸimdiden merak konusu olan â€˜Piyasaâ€™nÄ±n tanÄ±tÄ±mlarÄ± Ã§ok konuÅŸuldu. BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ MÃ¼nevver karakterine hayat veren Ä°layda AliÅŸan ile Alp Navruzâ€™un canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yÄ±ldÄ±z oyuncu Kenan karakteri dikkat Ã§ekti. Usta sanatÃ§Ä± Musa EroÄŸlu'nun diziye Ã¶zel sÃ¶ylediÄŸi 'Yolun Sonu' tÃ¼rkÃ¼sÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± tanÄ±tÄ±ma Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±. Ä°zleyicinin merakla beklediÄŸi â€˜Piyasaâ€™ bu akÅŸam ekrana gelecek.Â 

Haberin DevamÄ±

KENAN Ä°LE MÃœNEVVERâ€™Ä°N YOLLARI NASIL KESÄ°ÅžECEK?

Siyah ve beyazÄ±n griye dÃ¶nÃ¼ÅŸme hikayesini anlatan â€˜Piyasaâ€™, medya, magazin ve dizi dÃ¼nyasÄ±ndaki aÅŸk, ihanet ve gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesini izleyiciyle buluÅŸturacak. TanÄ±tÄ±mlarÄ± Ã§ok konuÅŸulan Piyasaâ€™da Alp Navruz'un canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± oyuncu Kenan karakterinin MÃ¼nevver'le yollarÄ±nÄ±n nasÄ±l kesiÅŸeceÄŸi izleyiciyi meraklandÄ±rdÄ±.

Â 

Piyasada neler olacak

'PÄ°YASA' BU AKÅžAM EKRANDA

Ã‡ekimleri Bursa CumalÄ±kÄ±zÄ±k ve GÃ¶lyazÄ±â€™da devam eden, hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek dizi, bu akÅŸam Kanal Dâ€™de seyirciyle buluÅŸacak.

Â

Piyasada neler olacak

GÃœÃ‡LÃœ KADRO

Haberin DevamÄ±

Dizinin gÃ¼Ã§lÃ¼ kadrosunda Alp Navruz, Ä°layda AliÅŸan, AyÃ§a BingÃ¶l, Zuhal Olcay, Damla Colbay, FÄ±rat AltunmeÅŸe, Vural ÅžahanoÄŸlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi AhÄ±ska, Metehan ParÄ±ltÄ± ve Yurdaer Okur yer alÄ±yor. YapÄ±mÄ± Pastel Film, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± YaÅŸar Ä°rvÃ¼l ve Efe Ä°rvÃ¼l'Ã¼n Ã¼stlendiÄŸi, baÅŸarÄ±lÄ± senarist Mehmet BarÄ±ÅŸ GÃ¼nger'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± dizinin yÃ¶netmen koltuÄŸunda usta isim Serdar GÃ¶zelekli oturuyor.

Piyasada neler olacak

Piyasa ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bu akÅŸam saat 20.00'de Kanal D'de!

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Piyasa#Ä°layda AliÅŸan#Alp Navruz

BAKMADAN GEÇME!