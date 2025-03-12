Piyasa'da kılıçlar çekildi! İki güçlü oyuncu karşı karşıya...

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İki güçlü oyuncunun dik ve güçlü karakterlerde rol almaları izleyiciyi heyecanlandırdı. Geçmişlerinde birbirleriyle sorun yaşayan Ahsen ve Keriman'ın yeni bölümlerde nasıl hesaplaşacağı merak konusu oldu.

PİYASA SEYİRCİYİ ŞAŞIRTIYOR!

Her sahnesiyle ses getiren Piyasa, heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Dizide İlayda Alişan'ın oynadığı Münevver karakterinin dramı izleyiciyi ağlatırken, gazeteci Ahsen'in onu teselli etmesi ve kol kanat germesi izleyici tarafından büyük övgü topladı. Psikolog Keriman'ın, kızı Asu'ya soğuk ve mesafeli davranması, oğlu Kenan'a (Alp Navruz) aşırı bağımlılığı seyirciyi şaşırttı.

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İKİ GÜÇLÜ OYUNCU KARŞI KARŞIYA

Dizinin son bölümünde Şefik (Yurdaer Okur) ve Asu'nun arasındaki sırrı çözmeye kararlı olan Ahsen, elindeki fotoğrafları kullanarak büyük bir hamle yaptı. Yıllar sonra Keriman ile yüzleşen Ahsen'in sözleri, aralarındaki savaşın daha da şiddetleneceğinin sinyallerini verdi.

Piyasa cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de...