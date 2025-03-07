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'Piyasa' onları konuşuyor

Güncelleme Tarihi:

#Piyasa#İlayda Alişan#Alp Navruz
Piyasa onları konuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 09:59

Kanal D’nin çok konuşulan yapımlarından biri olan ‘Piyasa’nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

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Dizinin dikkat çeken karakterlerinden İlayda Alişan’ın hayat verdiği Münevver’in yaşadığı dramatik olaylar ve güçlü duruşu izleyicinin gönlünde yer edindi. Alp Navruz’un canlandırdığı popüler oyuncu Kenan ise çok konuşuluyor. Alişan ile Navruz’un uyumu konusunda diziseverler sosyal medyada birçok yorum yapıyor. “Çok yakışıyorlar” ifadeleriyle beğenilerini dile getiren izleyici, ikiliyi #MünKen olarak etiketliyor.

Piyasa onları konuşuyor

SETTEKİ UYUM EKRANA YANSIYOR

Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam eden ‘Piyasa’, magazin ve medya dünyasında yaşananları gözler önüne seriyor. Masum Münevver’in Kenan’la karşılaşması ve ışıltılı hayatın büyüsüne kapılıp kapılmayacağı izleyici tarafından merak ediliyor.

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Piyasa onları konuşuyor

Oyunculuklarıyla göz dolduran İlayda Alişan ile Alp Navruz’un setteki uyumu ekrana yansıyor. Çok iyi anlaşan iki oyuncunun hayranları şimdiden Münevver ve Kenan için sosyal medyada sayfalar açıyor.

Piyasa onları konuşuyor

Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Piyasa#İlayda Alişan#Alp Navruz

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