'Piyasa' izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

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Dizinin birinci bölümünde;

Türkiye'nin en parlak yıldızlarından biri olan Kenan Akın, dizi çekimlerini bitirdi ve setten ayrıldı. Evinin önünde bir grup gencin kendisini beklediğini gören Akın, içlerinden birinin doğum günü olduğunu öğrendi.

Genç kızın 'doğum günü hediyesi olarak seni istiyorum' sözleri, yeni bir sonun başlangıcını da beraberinde getirdi.

Kenan, yıllar önce yaşadığı travmaların izlerini taşıyan ve gerçeği ortaya çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapan gazeteci Ahsen'in peşinde olduğundan habersizdi...

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Onlar gerçekten yıldızlar mı, yoksa dokunduğumuzda elimizde kalacak yaldızlar mı?

Kenan'ın ailesi gazetedeki haberleri gördüler. Oğlu hakkında yazılanlar Keriman'ı çıldırttı.

Ailenin ilk aklına gelen, Şefik Arzen'i aramaktı... Gece kulübüne giderek Kenan'ı alan Şefik, onu muhabirler konusunda uyardı.

Ayakta durmakta zorlanan Kenan, eve döndüğünde annesinin sert tepkisi ile karşılaştı:

Senin de sonun baban gibi olacak...

Münevver'in günlerinin sayılı olan annesi Safiye, sahipsiz kalmasından korktuğu kızını evlendirmeye karar verdi.

Kına gecesi öncesi gazeteci dostunu arayan anne, ona çaresizliğini anlattı.

Kimse yoksa ben varım çocukların başında

Sırf annesini mutlu etmek için sevmediği biriyle evlenmeyi kabul eden Münevver, abisinden kurtulmanın hayallerini kurarken dipsiz bir kuyuya düşmek üzere olduğunu bilmiyordu.

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Münevver, kıyafetlerini giydi ve kına gecesi için hazırlandı. Müzik sesiyle başlayan gece Münevver'in çığlıkları ile yarım kaldı...

Kına yakılırken annesinin fenalaştığını fark eden Münevver, etrafındakilere aldırış etmeden koşup annesine sarıldı. Ancak her şey için çok geçti...

Düğün evi artık cenaze eviydi...

Düğüne gitmek için hazırlanan Ahsen, yola çıkmadan önce onu karşılayacak olanları aradı ve arkadaşının vefat haberini öğrendi.

Annesini toprağa veren Münevver, eli mahkum kocası Adar ile eve döndü. Münevver'e karşı yeterince anlayışlı olduğunu düşünen Adar, evde geçen birkaç saati karısına zindan etti.

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Adar'ın banyoda olmasını fırsat bilen Münevver evden kaçmayı başardı ve kardeşi Server ile buluştu.

Evde yaşananları kardeşine söyleyemeyen Münevver, çaresizliğini annesinin arkadaşı Ahsen'e anlattı ve ondan yardım istedi.

Gani'ye karşı içinde dindiremediği bir hırs olan Kenan, Şefik'ten onun karısını diziye almasını istedi. Sinema filmi sözü karşılığı Kenan'ın isteğini yerine getiren Şefik, Özge'yi sete çağırdı.

Eve döndüğünde Özge'nin aldığı teklifi öğrenen Gani öfkeden çıldırdı.

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Kendisi için çıkış yolu arayan Münevver, Ahsen'in teklifini kabul etti ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Aynı dakikalarda abisi ve kocası, kardeşi Server'den genç kızın nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyordu...

Münevver'i karşılayan Ahsen ve Özge oldu. Münevver, Ahsen'in kendisine kol kanat gereceğini hissetmiş gibi yaşadığı her şeyi ona tek tek anlattı.

Sabah ilk iş kardeşini arayan Münevver, onun Adar tarafından alıkonulduğunu öğrenince geldiği yere geri dönmeye karar verdi.

Bana borçlusun... Ya sen gelip ödersin yada kardeşlerinle ödeşirim

Münevver'in geri döneceğini öğrenen Özge, onu bilmediği bir şehirde yalnız bırakmak istemedi.

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Benimle sete gel, oradan birilerine seni gideceğin yere bıraktırırım

Bir yandan Özge'nin işini bitmesini, diğer yandan ise Ahsen'in gelmesini bekleyen Münevver'in yolu hiç beklemediği bir şekilde hayatını baştan sona değiştirecek olan Kenan ile kesişti...