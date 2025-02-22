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'Piyasa' izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

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#Piyasa#İlayda Alişan#Alp Navruz
Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 22:47

Kanal D’nin iddialı yeni dizisi 'Piyasa' izleyici ile buluştu. Kadrosunda İlayda Alişan, Alp Navruz, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur'un yer aldığı dizinin yapımını Pastel Film, yapımcılığını ise Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor... Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

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Dizinin birinci bölümünde;

Türkiye'nin en parlak yıldızlarından biri olan Kenan Akın, dizi çekimlerini bitirdi ve setten ayrıldı. Evinin önünde bir grup gencin kendisini beklediğini gören Akın, içlerinden birinin doğum günü olduğunu öğrendi.

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Genç kızın 'doğum günü hediyesi olarak seni istiyorum' sözleri, yeni bir sonun başlangıcını da beraberinde getirdi.

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Kenan, yıllar önce yaşadığı travmaların izlerini taşıyan ve gerçeği ortaya çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapan gazeteci Ahsen'in peşinde olduğundan habersizdi...

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Onlar gerçekten yıldızlar mı, yoksa dokunduğumuzda elimizde kalacak yaldızlar mı?

Kenan'ın ailesi gazetedeki haberleri gördüler. Oğlu hakkında yazılanlar Keriman'ı çıldırttı.

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Ailenin ilk aklına gelen, Şefik Arzen'i aramaktı... Gece kulübüne giderek Kenan'ı alan Şefik, onu muhabirler konusunda uyardı.

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Ayakta durmakta zorlanan Kenan, eve döndüğünde annesinin sert tepkisi ile karşılaştı:

Senin de sonun baban gibi olacak...

Münevver'in günlerinin sayılı olan annesi Safiye, sahipsiz kalmasından korktuğu kızını evlendirmeye karar verdi.

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Kına gecesi öncesi gazeteci dostunu arayan anne, ona çaresizliğini anlattı.

Kimse yoksa ben varım çocukların başında

Sırf annesini mutlu etmek için sevmediği biriyle evlenmeyi kabul eden Münevver, abisinden kurtulmanın hayallerini kurarken dipsiz bir kuyuya düşmek üzere olduğunu bilmiyordu.

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

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Münevver, kıyafetlerini giydi ve kına gecesi için hazırlandı. Müzik sesiyle başlayan gece Münevver'in çığlıkları ile yarım kaldı...

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Kına yakılırken annesinin fenalaştığını fark eden Münevver, etrafındakilere aldırış etmeden koşup annesine sarıldı. Ancak her şey için çok geçti...

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Düğün evi artık cenaze eviydi...

Düğüne gitmek için hazırlanan Ahsen, yola çıkmadan önce onu karşılayacak olanları aradı ve arkadaşının vefat haberini öğrendi.

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Annesini toprağa veren Münevver, eli mahkum kocası Adar ile eve döndü. Münevver'e karşı yeterince anlayışlı olduğunu düşünen Adar, evde geçen birkaç saati karısına zindan etti.

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Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Adar'ın banyoda olmasını fırsat bilen Münevver evden kaçmayı başardı ve kardeşi Server ile buluştu.

Evde yaşananları kardeşine söyleyemeyen Münevver, çaresizliğini annesinin arkadaşı Ahsen'e anlattı ve ondan yardım istedi.

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Gani'ye karşı içinde dindiremediği bir hırs olan Kenan, Şefik'ten onun karısını diziye almasını istedi. Sinema filmi sözü karşılığı Kenan'ın isteğini yerine getiren Şefik, Özge'yi sete çağırdı.

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Eve döndüğünde Özge'nin aldığı teklifi öğrenen Gani öfkeden çıldırdı.

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Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Kendisi için çıkış yolu arayan Münevver, Ahsen'in teklifini kabul etti ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Aynı dakikalarda abisi ve kocası, kardeşi Server'den genç kızın nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyordu...

Münevver'i karşılayan Ahsen ve Özge oldu. Münevver, Ahsen'in kendisine kol kanat gereceğini hissetmiş gibi yaşadığı her şeyi ona tek tek anlattı.

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Sabah ilk iş kardeşini arayan Münevver, onun Adar tarafından alıkonulduğunu öğrenince geldiği yere geri dönmeye karar verdi.

Bana borçlusun... Ya sen gelip ödersin yada kardeşlerinle ödeşirim

Münevver'in geri döneceğini öğrenen Özge, onu bilmediği bir şehirde yalnız bırakmak istemedi.

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Benimle sete gel, oradan birilerine seni gideceğin yere bıraktırırım

Bir yandan Özge'nin işini bitmesini, diğer yandan ise Ahsen'in gelmesini bekleyen Münevver'in yolu hiç beklemediği bir şekilde hayatını baştan sona değiştirecek olan Kenan ile kesişti...

Piyasa izleyici ile buluştu... Düğün evi, cenaze evine döndü... Kına gecesinde anne acısı

Gözden KaçmasınCumalıkızık 25 yıl sonra Piyasayı ağırlıyorCumalıkızık 25 yıl sonra 'Piyasa'yı ağırlıyorHaberi görüntüle

 

 

 

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#Piyasa#İlayda Alişan#Alp Navruz

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