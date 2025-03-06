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Piyasa dizisinin yapım şirketinden açıklama!

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#Piyasa#Kanal D#Pastel Film
Piyasa dizisinin yapım şirketinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 15:29

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'ya yöneltilen 'çalıntı' iddialarına dizinin yapım şirketinden yanıt geldi. Pastel Film hukuki süreci başlattığını yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

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Pastel Film'in açıklaması;

Son günlerde, şirketimizin yapımını üstlendiği ve Kanal D'de yayınlanmakta olan Piyasa isimli dizimiz hakkında asılsız intihal iddialarının gündeme geldiğini üzülerek görmekteyiz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Dizimizin senaryosunun intihal olduğu yönündeki iddialar asılsızdır. Senaryo, deneyimli senaristimiz Mehmet Barış Günger tarafından özgün bir yaratım süreciyle kaleme alınmış olup, herhangi bir eserden izinsiz alıntı veya esinlenme söz konusu değildir.

Pastel Film olarak, fikri mülkiyet haklarına ve hukuka duyduğumuz saygı gereği, tüm projelerimizde özgünlüğe büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, gerçeğe aykırı beyanlar karşısında gerekli hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

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#Piyasa#Kanal D#Pastel Film

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