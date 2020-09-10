Piyanist filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Piyanist oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Piyanist, Alman işgaliyle birlikte, Yahudi zulmünü de detayıyla işliyor. Yahudi soykırımıyla ilgili diğer filmlerden ayrılıyor. Öyle ki, bu süreçte Nazi gibi davranan ve onlara sempatizanlık duyan Polonyalılar da filmin detayını oluşturuyor.

Piyanist Filminin Konusu Nedir?

Wladyslaw Szpilman, Polonya’nın gelecek vadeden en yetenekli piyanistlerinden biridir. Fakat geleceği II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle birlikte kararır. Ailesiyle birlikte hayatta kalmanın mücadelesini vermeye başlar. Ailesi, Polonya’yı terk etme kararı alsa bile o, ülkesini terk etmez.

Yahudilerin, birçoğu esir kamplarına götürülürken, Szpilman, Yahudi olan bir Alman askerinin yardımıyla kaçar ve saklanır. Varoşlar arasında hayatta kalma mücadelesi verir. Bu arada yeteneği olan piyano çalmayı da ihmal etmez. Hayatta kalmak için her yolu dener. Birkaç defa da ölümle burun buruna gelir. Savaşın sonuna doğru, bir Alman askeri tarafından yakalanır. Fakat Alman askeri insafa gelerek, onu serbest bırakır. Böylece Szpilman, savaşın sonunu görmüş olur.

Szpilman, Alman askerinin verdiği paltoyla donmaktan kurtulur. Onu bu haliyle gören Polonyalı isyancılar, Alman zannederek vurmaya kalkarlar. Szpilman, Yahudi olduğunu söylemesi üzerine, neden Alman paltosu giydiğini sorarlar. Bu soruya karşılık “Çünkü üşüyorum” olmuştur.

Piyanist IMDB Puanı Kaçtır?

Alman zulmünü ve Yahudi soykırımını özgün bir şekilde işleyen Piyanist, filmi sinema dünyası ve sinemaseverler tarafından büyük beğeni kazanmıştır. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri kabul edilen film 8,5/10 imdb puanı almıştır.

Piyanist Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Wladyslaw Szpilman rolünü Adrien Brody canlandırmıştır. Brody, bu rolüyle En iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır.

Adrien Brody’ye filmde; Thomas Kretschmann (Captain Wilm Hosenfeld), Emilia Fox (Dorota), Ed Stoppard (Henryk), Frank Finley (The Father), Valentine Pelka (Michel), Maureen Lipman (The Mother), Roman Vibert (Bogucki) eşlik etmişlerdir.

Piyanist Yönetmeni Kimdir?

Piyanist filminin yönetmeni Roman Polanski’dir. Polanski’de bir Polonyalı olup, aynı zamanda Almanların Yahudilere uyguladığı soykırımı birebir yaşıyor. Bu nedenle filmin bazı yerlerinde kendi yaşadıklarından alıntılar eklemiş.

Piyanist Yapımcısı Kimdir?

Roman Polanski, filmin yönetmenliğiyle birlikte yapımcılığını da yapmıştır. Filmin yapımında kendisine

Robert Benmussa eşlik etmiştir. Film; Almanya, Polonya, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımıdır.

Piyanist Senaristi Kimdir?

Filmin senaristleri olarak Roman Polanski ile Ronald Harwood yer alıyorlar. Fakat orijinal fikir olayları birebir yaşamış olan Wladyslaw Szpilman’dan geliyor. Piyanist Bütçe ve Hâsılatı Ne Kadardır?

Piyanist 35 milyon Amerikan doları bir bütçeye sahiptir. Film gösterildiği ülkelerde büyük yankı uyandırmış ve beğeniyle karşılanmıştır. Gösterimde kaldığı sürece 120,1 milyon Amerikan doları hasılat elde etmiştir.