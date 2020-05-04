Pis Yedili saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Pis Yedili oyuncuları

Senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı, yönetmenliğini Haluk Bener’in üstlendiği başrollerini Ayşegül Aldinç, Özge Özberk, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Kadir Doğulu, Murat Arkın, Barış Üregül Akan’ın paylaştığı Pis Yedili yeniden başlıyor. Pis Yedili, okudukları lisede çıkan yangın sonucu açıkta kalan yedi liseli gencin, zorunluluktan geçiş yaptıkları özel bir kolejde ikoncanlar adını taktıkları yeni kolejli arkadaşlarıyla aralarında geçen atışmalı ve eğlenceli diyaloglarla dolu bir okul hikayesi. Pis Yedili ise hafta içi her gün saat 15.30’da Show TV’de!

PİS YEDİLİ KONUSU

Pis Yedili, okudukları lisede yangın çıktığı için açıkta kalır. Filiz hanım, onları özel bir liseye yerleştirir. Ama sınıf arkadaşları onları hiç sevmez ve onlara "varoş" diye hitap etmeye başlar. Kolejin başarıya endeksli sistemine sıkı sıkıya sahip çıkan müdiresi Esma Sultan bu öğrencilerin lisenin not ortalamasını düşüreceği endişesiyle onları istemese de, altın kalpli müdür yardımcısı Hasan Paşa'nın ve Filiz hanımın destekleri ile bu yedi öğrencinin hayatında yeni okullarında yepyeni bir yaşam başlar.

PİS YEDİLİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kadir Doğulu

Bayrampaşalı (Güney)

Eda Ece

Cimbom (Günçiçek)

Uraz Kaygılaroğlu

Canburger (Ceyhun)

Burak Alkaş

Orço(Orçun Çolak)

Halil İbrahim Babür

Trafo(Mert)

Bükre Atala

Karabiber(Sevil)

Hazal Şenel

Salça(Neşe)