Pis Yedili ne zaman başlayacak? Pis Yedili yeniden mi başlayacak? Pis Yedili oyuncuları kimler?

Senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı, yönetmenliğini Haluk Bener’in üstlendiği başrollerini Ayşegül Aldinç, Özge Özberk, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Kadir Doğulu, Murat Arkın, Barış Üregül Akan’ın paylaştığı Pis Yedili'nin yeniden başlayacağı iddia edildi. İddialara göre, Pis Yedili 98.bölümden itibaren macerasına kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümü 10 Haziran Salı günü saat 20:00’de yine Show TV ekranlarında olacak.

PİS YEDİLİ KONUSU



Pis Yedili, okudukları lisede yangın çıktığı için açıkta kalır. Filiz hanım, onları özel bir liseye yerleştirir. Ama sınıf arkadaşları onları hiç sevmez ve onlara "varoş" diye hitap etmeye başlar. Kolejin başarıya endeksli sistemine sıkı sıkıya sahip çıkan müdiresi Esma Sultan bu öğrencilerin lisenin not ortalamasını düşüreceği endişesiyle onları istemese de, altın kalpli müdür yardımcısı Hasan Paşa'nın ve Filiz hanımın destekleri ile bu yedi öğrencinin hayatında yeni okullarında yepyeni bir yaşam başlar.