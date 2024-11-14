Piraye ve Dilber arasında kalan Azem ne yapacak?

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Kanal D’nin fenomen dizisi İnci Taneleri yine çok izlenecek bir bölüm ile ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Dilber dansı ile izleyiciyi büyüleyecek. Sahnede herkesi coşturan Dilber’in kendi iç dünyasında yaşadığı duygusal dalgalanmalar ise seyirciyi derinden etkileyecek.



İnci Taneleri’nin yayınlanacak olan yeni bölümüne Piraye ve Azem arasında yaşanan diyalog damga vuracak. Azem’in katil olduğunu düşünen Piraye’nin “İçimden bir ses bu işte bir şey var diyor.” sözleri Piraye’nin Azem’e karşı düşüncelerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Dilber ve Piraye arasında kalan Azem’in ne yapacağı ise yeni bölümde belli olacak.



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Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!