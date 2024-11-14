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Piraye ve Dilber arasında kalan Azem ne yapacak?

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#İnci Taneleri#KANALD#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 14:12

İnci Taneleri’nin yeni bölümünde kırmızı elbisesi ile dans eden Dilber herkesi coştururken; Piraye ve Dilber arasında kalan Azem’in ne yapacağı büyük merak uyandırıyor.

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Kanal D’nin fenomen dizisi İnci Taneleri yine çok izlenecek bir bölüm ile ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Dilber dansı ile izleyiciyi büyüleyecek. Sahnede herkesi coşturan Dilber’in kendi iç dünyasında yaşadığı duygusal dalgalanmalar ise seyirciyi derinden etkileyecek.

Piraye ve Dilber arasında kalan Azem ne yapacak


 PİRAYE’DEN AZEM’E ZEYTİN DALI

İnci Taneleri’nin yayınlanacak olan yeni bölümüne Piraye ve Azem arasında yaşanan diyalog damga vuracak. Azem’in katil olduğunu düşünen Piraye’nin “İçimden bir ses bu işte bir şey var diyor.” sözleri Piraye’nin Azem’e karşı düşüncelerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Dilber ve Piraye arasında kalan Azem’in ne yapacağı ise yeni bölümde belli olacak.

Piraye ve Dilber arasında kalan Azem ne yapacak


GÜÇLÜ KADRO
Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
Piraye ve Dilber arasında kalan Azem ne yapacak

HER PERŞEMBE KANAL D’DE

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Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#İnci Taneleri#KANALD#Yılmaz Erdoğan

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