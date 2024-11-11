Pınar Deniz'den itiraf: Kız çocuğu diye hayal etmiştim

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Ünlü oyuncu, “Hamilelikle hayatınızda neler değişti?” sorusuna “Her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum. Her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile bütün rutinlerimi değiştirmeye çalışıyorum” yanıtını verdi.

Eşi Kaan Yıldırım’ın heyecanlı olduğunu belirten Deniz, “O da heyecanlı, ben de. Çok mutluyum” dedi.

Erkek bebek bekleyen ünlü oyuncu bir de itirafta bulundu: “Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Kız çocuğu diye hayal etmiştim. Ama şu an erkek olduğu için çok mutluyum.”