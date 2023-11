Pınar Deniz “Yorgun ama mutlu bir dönemdeyim"

Haberin Devamı

◊ Her projede farklı karakterlere hayat veriyorsunuz... İnsanın kendini tanımlaması zordur ama sizce karakterinizi en iyi özetleyecek üç özellik ne olurdu?

- Kendimi tanımlamaktan hoşlanmıyorum ama cevap vermem gerekirse sınırsız düşünen, tutkulu ve vicdanlı biriyim.

◊ Bir rolü seçerken ne tür faktörler ve duygusal bağlamları göz önünde bulunduruyorsunuz?

- Karakter seçimleri ya da marka iş birlikleri... Hayatımda verdiğim her kararın içime sinmesi gerekiyor. Kendim gibi hissetmem ve beni ileri taşıması çok önemli.

Oyunculuk tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

- İçgüdüsel bir yerden oynuyorum. “Oynamak” fiilinden hoşlanmıyorum gerçi... Sahnenin bende yarattığı etkiyi gerçek kılmaya çalışıyorum. Karakterim gibi hissetmeyi ve o anın içinde kaybolmayı seviyorum. Canlandırdığım her kadın bende bir kapı açıp hayata farklı pencerelerden bakmamı sağlıyor. Karakterlerimin bende bıraktığı izi de seviyorum.



DUYGULARIYLA BARIŞIK BİRİ DEĞİLDİM

◊ Kariyerinizdeki zorluklar ve öğrendikleriniz sizi nasıl şekillendirdi?

- Duygularıyla barışık biri değildim. Ne zaman oyunculuk yapmaya başladım, işte o an ruhumun derinlerindeki duygularla tanıştım sanki. Oyunculuk dersleri aldığım bir dönemde “Hepinizin içinde her duygu var; yeter ki çatlatmayı bilin” demişti eğitmenim. Bu cümle kulağıma hep küpedir. Duygularıma ulaştığım yer bazen sancılı ve günlük hayatımı etkiler vaziyette olabiliyor ama çatlatıldığım her duygunun zorluğunu da seviyorum.

Beni daha öğrenmiş ve olgun birine dönüştürüyor. Kariyerimde birincil odaklandığım yer mesleğim olduğu için onunla beraber gelen tanınırlık bazen yorucu olsa da dokunabildiğim insanların sayısı artıyor. Bu da hayatta hep hayalini kurduğum bir histi.

KADIN KAHRAMANLAR SEKTÖRDE ÇOĞALIYOR

◊ Kadın oyuncuların film ve dizi sektöründeki temsilini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Kadın, bir duygu yığınıdır. Daha çok etkilenen dolayısıyla daha çok etkileyen olabilir. Kadın kahramanların artması sektöre dair umutlandırıcı. Bu konuda şanslıyım çünkü hep farklı kadın karakterler oynadım. Canlandırdığım her karakterin proje içindeki ağırlığı büyüktü. Umarım kariyer yolculuğum boyunca büyüyerek çoğalır varlığım.

◊ Eskiden ekranda görünen isimler, izleyicilere uzak olabiliyordu. Fakat sosyal medya bunu her zaman olmasa da değiştirdi. Bu mecraların sizi ve oyunculuğunuzu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

- Sosyal medya bir girdap. Binlerce insanın binlerce fikriyle karşılaştığın bir platform. Ben sadece yaptığım işi en iyi şekilde yapmakla ilgileniyorum; gelen yorumlara bakmamaya özen gösteriyorum. Bu kadar fikrin olduğu bir yerden her zaman olumlu etkilenemezsin. Kendime katabileceğim kısımları alıp, olumsuzları süzgeçten geçirip hayatıma devam ediyorum.

HAYATTAKİ EN BÜYÜK ZEVKİM OYUNCULUK

◊ Hayatınızda nasıl bir dönemdesiniz?

- Yorgun ama mutlu bir dönemdeyim. Ruhumu daraltan, değiştiremeyeceğim meseleleri kabule geçmeye öğreniyorum; daha da öğreneceğim için heyecanlıyım. İçinde bulunmaktan keyif aldığım, arkasında duracağım bir karakter oynuyorum. Hep çalışmak istediğim markalarla iş birliği içerisindeyim. Dünyanın korkunç bir yer olmasına rağmen iyi insanların varlığının bizi kurtaracağına inanıyorum. Doğaya güveniyorum. Hayallerim andan ibaret bu aralar. Anın güzelliğine odaklanmaya çalışıyorum ve “Bundan daha iyi nasıl olur?” cümlesini evrene gönderiyorum.

◊ Hem dizi hem marka iş birlikleri derken, son zamanlarda birçok projede yer aldınız. Bu tempo size nasıl hissettiriyor?

- Mutlu ve başarılı hissediyorum. Mesleğime tutkuyla bağlıyım ancak işim aynı zamanda ruhen ve fiziken yorucu olma potansiyeline sahip. “Bu kadar sevmesem yapabilir miydim sorusunu çok sordum kendime. Hayattaki en büyük zevkim oyunculuk. Onunla beraber gelen her şey beni daha güçlü kılıyor. Televizyonda yeteneğim ve en yalın halimle var olmak isterken yaptığım marka iş birliklerinin farklı bir yönümü gösterme alanı sağlanması bana zevk veriyor. İkisi farklı şekillerde ruhumu besliyor. Kendimi şanslı hissediyorum.



MÜZİK KEYİF ALDIĞIM BİR ALAN

◊ Oyunculuk dışında hangi ilgi alanlarına sahipsiniz?

- Müzik çocukluğumdan beri ilgilenmekten büyük keyif aldığım bir alan. Leb-i derya bir müzik arşivim vardır. Dünya müziğinde sevdiğim şarkıları biriktirmeyi severim. İleride profesyonel olarak da uğraşmak istediğim bir alan.

◊ Kırmızı halıdaki görünümleriniz ile günlük hayattaki tarzınız arasında ortak noktalar var mı?

- Risk almayı ve kendim olmayı seviyorum. Ruhu karmaşık, yenilenmeyi seven biriyim. Günlük hayatımda basic parçaları kombinlerken önemli bir geceye katıldığımda farklı ve çarpıcı görünmeyi tercih ediyorum.

◊ Bir markanın yüzü olmak, oyunculuktan farklı olarak nasıl bir deneyim?

- İnandığınız, sevdiğiniz bir marka ile ortak paydada buluşmak ve birlikte hayal kurmak muazzam. Marka yüzü olduğum Network’ün yeni sezon heyecanına ortak olduğum için mutluyum. Kolektif ve güçlü bir çalışma modelinin bir parçası olduğum ve bu deneyimi yaşadığım için şanslı hissediyorum.