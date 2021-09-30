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Pınar Deniz: Şiddet varsa ben yokum

#Pınar Deniz#YARGI#KANAL D
Pınar Deniz: Şiddet varsa ben yokum

Kanal D’nin iddialı dizisi “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, Hürriyet’teki röportajında yaptığı “kadına şiddet” açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

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YARGI” dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Pınar Deniz, Hürriyet muhabiri Hakan Gence’ye verdiği röportajda kadına şiddet sahnelerinin olduğu projelerde yer almayı tercih etmediğini söyledi.

Genç oyuncu, sosyal medyada ses getiren röportajında şöyle konuştu: “Şiddet içeren işleri, özellikle kadına şiddet içeren hiçbir projeyi kabul etmiyorum. Bunu yapımcıya da direkt söylüyorum zaten. Öyle bir sahne olduğunda ‘Ben bu sahneyi oynamayı tercih etmiyorum ve lütfen siz de bu sahneyi çıkarın’ diyorum. Ama ne oluyor? Yine o işler yayınlanıyor. Hepimiz kendi alanımızda sorumluluğumuzu bilirsek, bu durumu normalize edecek projelerden uzak durursak değişim başlayabilir.”

Pınar Deniz: Şiddet varsa ben yokum

GÜÇLÜ KADIN HİKAYESİ OLSUN

“Ben Pınar olarak güçlü kadın hikâyeleri anlatmak istiyorum. Karşıtı olduğum bir dünyanın inşasında var olmak istemiyorum ve ‘Bu projede olmam’ diyebilmek, bir oyuncu olarak bu konunun karşısında durabilmek istiyorum” şeklinde konuşan Pınar Deniz, sosyal medyada gündem oldu ve Twitter’da uzun süre TT (en çok konuşulanlar) listesinde kaldı. Sosyal medya kullanıcıları Pınar Deniz’e tebrik ve övgü dolu mesajlar
yağdırdı.

 

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#Pınar Deniz#YARGI#KANAL D