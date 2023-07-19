×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Pınar Deniz sezona tatil molası verdi

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Yargı
Pınar Deniz sezona tatil molası verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:32

PINAR Deniz, Kanal D’nin Ay Yapım imzalı başarılı dizisi “Yargı”nın sezon arasına girmesinin ardından soluğu tatilde aldı.

Haberin Devamı

Son yıllarda neredeyse ara vermeden çalışan Deniz, bu sene iki ayrı projede daha yer aldı.

Oyuncu, Özcan Alper’in ödüllü filmi ‘Karanlık Gece’yle de seyirci karşısına geçti. Birbirinden farklı türdeki projelerdeki başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazanan Deniz, oyunculuğuyla alkışları topladı.

Pınar Deniz sezona tatil molası verdi

Pınar Deniz’e tatilde sevgilisi Kaan Yıldırım eşlik ediyor.

Oyuncu, yorucu geçen sezonun ardından bu yazı dinlenmeye ayırdığını söyledi. Pınar Deniz, hem yurtiçi hem de yurtdışında yaptığı tatillerden anları sosyal medyada paylaştı ve birçok yorum ile beğeni aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Yargı