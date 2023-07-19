Pınar Deniz sezona tatil molası verdi

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Son yıllarda neredeyse ara vermeden çalışan Deniz, bu sene iki ayrı projede daha yer aldı.

Oyuncu, Özcan Alper’in ödüllü filmi ‘Karanlık Gece’yle de seyirci karşısına geçti. Birbirinden farklı türdeki projelerdeki başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazanan Deniz, oyunculuğuyla alkışları topladı.

Pınar Deniz’e tatilde sevgilisi Kaan Yıldırım eşlik ediyor.

Oyuncu, yorucu geçen sezonun ardından bu yazı dinlenmeye ayırdığını söyledi. Pınar Deniz, hem yurtiçi hem de yurtdışında yaptığı tatillerden anları sosyal medyada paylaştı ve birçok yorum ile beğeni aldı.