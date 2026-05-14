Pınar Deniz: O rol için deneme çekimine girdim

HAYALİM GERÇEK OLDU

Pınar Deniz, yüzü olduğu deodorant markası Emotion’ın lansmanında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi “Yorgun Güneş”le yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu heyecanını paylaştı.

Rol için deneme çekimine girdiğini açıklayan Deniz, “Bu projeyi audition ile aldım, doğrudan teklif gelmedi. Deneme çekimine girdim. Nuri Bilge Ceylan’la çalışmak büyük gurur. Her oyuncunun hayalindeki ilk üç yönetmenden biridir, heyecanlıyım” dedi.

BİRAZ KOCAMI ÖVECEĞİM

Annelik sürecine dair içten itiraflarda da bulunan Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan’ın dünyaya gelmesiyle hayatında köklü değişiklikler yaşadığını belirtti:

“Hayatımda çok şey değişti. Bir çocuk geliyor ve dünya değişiyor. Projeleri değerlendirirken ‘Acaba çocuğuma daha az mı zaman ayırırım?’ diye korkular yaşıyorum.”

Eşi Kaan Yıldırım’ın desteğine de ayrı bir parantez açan oyuncu, “Biraz kocamı öveceğim” diyerek gülümsetti ve “Kaan gerçekten çok yardımcı oldu, sorumluluk bilinci çok yüksek. Fiko’dan önce de çok düşünen biriydi ama şimdi anı daha çok yaşayan, çoğu şeyi sorun etmeyen birine dönüştü” dedi.





