×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Pınar Deniz: O rol için deneme çekimine girdim

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Deniz#Nuri Bilge Ceylan#Yorgun Güneş
Pınar Deniz: O rol için deneme çekimine girdim
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 08:49

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi “Yorgun Güneş”te başrolü üstlenen Pınar Deniz rolü almak için deneme çekimi yaptığını açıkladı: “Bu projeyi audition ile aldım, doğrudan teklif gelmedi. Deneme çekimine girdim. Nuri Bilge Ceylan’la çalışmak büyük gurur.”

Haberin Devamı

HAYALİM GERÇEK OLDU

Pınar Deniz, yüzü olduğu deodorant markası Emotion’ın lansmanında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi “Yorgun Güneş”le yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu heyecanını paylaştı.

Rol için deneme çekimine girdiğini açıklayan Deniz, “Bu projeyi audition ile aldım, doğrudan teklif gelmedi. Deneme çekimine girdim. Nuri Bilge Ceylan’la çalışmak büyük gurur. Her oyuncunun hayalindeki ilk üç yönetmenden biridir, heyecanlıyım” dedi.

Pınar Deniz: O rol için deneme çekimine girdim

BİRAZ KOCAMI ÖVECEĞİM

Annelik sürecine dair içten itiraflarda da bulunan Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan’ın dünyaya gelmesiyle hayatında köklü değişiklikler yaşadığını belirtti:

Haberin Devamı

“Hayatımda çok şey değişti. Bir çocuk geliyor ve dünya değişiyor. Projeleri değerlendirirken ‘Acaba çocuğuma daha az mı zaman ayırırım?’ diye korkular yaşıyorum.”

Pınar Deniz: O rol için deneme çekimine girdim

Eşi Kaan Yıldırım’ın desteğine de ayrı bir parantez açan oyuncu, “Biraz kocamı öveceğim” diyerek gülümsetti ve “Kaan gerçekten çok yardımcı oldu, sorumluluk bilinci çok yüksek. Fiko’dan önce de çok düşünen biriydi ama şimdi anı daha çok yaşayan, çoğu şeyi sorun etmeyen birine dönüştü” dedi.



Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Deniz#Nuri Bilge Ceylan#Yorgun Güneş

BAKMADAN GEÇME!