Pınar Deniz kimdir, kaç yaşındadır? İşte Pınar Deniz'in hayatı ve biyografisi

Dizi dünyasında yıldızının parlamasını sağlayan Vatanım Sensin dizisinin ardından Kardeşim Benim 2 sinema filminde rol alan Pınar Deniz, hayatıyla merak edilmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Pınar Deniz, çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kurduğunu dile getiriyor. İşte, Pınar Deniz kimdir? sorusunun yanıtını araştıranlar için ünlü oyuncunun merak edilen hayatı...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.

Asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile yaptı. Bergüzar Korel ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.