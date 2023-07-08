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Pınar Deniz: Kaan'a mutluluklar

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Kaan Urgancıoğlu
Pınar Deniz: Kaana mutluluklar
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 08:12

Sevgilisi Kaan Yıldırım’la tatil dönüşü görüntülenen Pınar Deniz, “Yargı” dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu’nun sürpriz evliliğine şaşırdığını söyledi.

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GÜZEL BİR TATİLDİ

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Yargı”nın ‘Avukat Ceylin’i Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım, İtalya tatillerini noktalayıp önceki gün İstanbul’a döndü. İstanbul Havaalanı’nda görüntülenen çift, muhabirleri görünce “Biz sizi hiç beklemiyorduk!” diyerek güldü. Deniz, “Çok güzel bir tatil yaptık. Ama şimdi arkadaşlarımız bekliyor, gitmemiz gerek” dedi.

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ŞAŞIRDIM AMA ÇOK DA SEVİNDİM

“Yargı”yla ilgili sorulara “Çok çalıştık geçen sezon. Gelecek sezonda da devam edeceğiz. Bizi nasıl bir hikâye bekliyor ben de bilmiyorum ama çok heyecanlıyım” yanıtını veren Pınar Deniz, dizideki partneri Kaan Urgancıoğlu’nun Burcu Denizer’le sürpriz nikâhı için de şöyle konuştu: “Mutluluklar diliyorum onlara. Şaşırdım ama çok da sevindim. Detay bilmiyorum ben de.”

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Pınar Deniz: Kaana mutluluklar

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Kaan Urgancıoğlu

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