Pınar Deniz işkadını oluyor

KANAL D’de yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran “Vatanım Sensin” dizisindeki rolüyle ünlenen Pınar Deniz, son dönemde yapımcıların gözdesi haline geldi. Son olarak “Aşk 101” ile seyirci karşısına çıkan Deniz’e dizi ve film teklifleri yağmaya başladı. Karantina sürecinde aldığı teklifleri değerlendiren oyuncu, yer alacağı yeni projeye karar verdi.



İKİNCİ KEZ BEYAZPERDEDE



Pınar Deniz, Tunç Şahin’in çekeceği “İnsanlar İkiye Ayrılır” adlı sinema filminde başrol oynayacak. Ünlü oyuncu, çekimlerine yakında başlanacak filmde Ceren adında bir işkadınını canlandıracak. Film ekibi şimdilerde internet üzerinden okuma provalarına devam ediyor. Pınar Deniz’in rol aldığı ilk film “Kardeşim Benim 2”, 2017 yılında vizyona girmişti.

Yeni sezon televizyon dizileri için de birçok yapımcıyla görüşen Pınar Deniz’in hangi projeyi kabul edeceği merak konusu.