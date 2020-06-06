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Haber Giriş: 06.06.2020 - 07:34,Son Güncelleme:

Pınar Deniz işkadını oluyor

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Pınar Deniz işkadını oluyor
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Yapımcıların son gözdesi Pınar Deniz, yer alacağı yeni projeye karar verdi. Genç oyuncu, Tunç Şahin’in ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ adıyla çekeceği sinema filminde bir işkadınını canlandıracak.

KANAL D’de yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran “Vatanım Sensin” dizisindeki rolüyle ünlenen Pınar Deniz, son dönemde yapımcıların gözdesi haline geldi. Son olarak “Aşk 101” ile seyirci karşısına çıkan Deniz’e dizi ve film teklifleri yağmaya başladı. Karantina sürecinde aldığı teklifleri değerlendiren oyuncu, yer alacağı yeni projeye karar verdi.

İKİNCİ KEZ BEYAZPERDEDE

Pınar Deniz, Tunç Şahin’in çekeceği “İnsanlar İkiye Ayrılır” adlı sinema filminde başrol oynayacak. Ünlü oyuncu, çekimlerine yakında başlanacak filmde Ceren adında bir işkadınını canlandıracak. Film ekibi şimdilerde internet üzerinden okuma provalarına devam ediyor. Pınar Deniz’in rol aldığı ilk film “Kardeşim Benim 2”, 2017 yılında vizyona girmişti. 

Yeni sezon televizyon dizileri için de birçok yapımcıyla görüşen Pınar Deniz’in hangi projeyi kabul edeceği merak konusu.

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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