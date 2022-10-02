Pınar Deniz: Ceylin’le kendime olan güvenim arttı

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◊ Kariyerinizin çok güzel bir dönemindesiniz. Dünden bugüne yolculuğunuza baktığınızda neler hissediyorsunuz?

- ‘Beni çalışmak kurtarır’ mottomun ne kadar da karşılığı olduğunu görüyorum. Üretmek, hayatımın her noktasında hep iyi hissettirip geliştirdi beni. Şimdi yolculuğumun bu durağında, gururlu ve mutlu hissediyorum. Başarabileceklerimin sınırsız olduğunu hep biliyordum, bugün geldiğim yer kendime olan inancımı daha da güçlendiriyor.

◊ Çocukluk yıllarınızda oyuncu olacağınızın sinyallerini veriyor muydunuz?

- Hep hayal gücü çok yüksek biriydim, fakat büyüdüğümde oyuncu olurum gibi bir hedefim yoktu. Şarkı söylemeyi çok seviyordum ve kendimi hep sahnede ya da sokakta şarkı söylerken hayal ediyordum.

Özgüveni düşük bir çocuktum, o yüzden kendimi hep bir sanat dalıyla ifade etmeye çalışıyordum. Gösterilerde konuşamazdım ama şarkı söylerdim. Herkesin içinde ağlayamazdım, o yüzden odama kapanıp şarkı söyleyerek duygularımı öyle akıttığımı hatırlıyorum. İlkokulda Tolgahan’ın CD’lerini alıp tango öğrenip sonra da arkadaşlarıma öğretirdim mesela. İnsanlarla iletişim kurma biçimim buydu.

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Canım sıkkın olduğunda koşarak kitaplara sarılır sabahlara kadar okurdum. Hâlâ öyle... Kendi duygularımı en iyi sanatla ifade edebiliyorum. Konuşamadığım, ağlayamadığım tüm sıkışmış duygularımı oyunuma aktarıyorum. Sanki ruhum taşıp karakterde var oluyormuş gibi hissediyorum.



GENELDE ENERJİSİ

YÜKSEK BİRİYİM

◊ Canlandırdığınız karakterlerle nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Ceylin’in sizdeki yerini anlatır mısınız bize?

- Bazen hayattaki en yakınımdan bile daha büyük bağ kuruyorum karakterlerimle. Onlar gerçekten var ve ben yansıttıkları her hissi en içten bir şekilde yaşıyorum.

Bu klişe olabilir ama her oynadığım karakter bende bir his bırakıyor. Pınar’ın sıkıştığı duyguları çözüyor sanki. Ceylin beni olgunlaştırıp kendime olan güvenimi artırdı mesela. Acının üstesinden nasıl gelinebileceğini öğretti. Fütursuz olma hali bana cesaret verdi. Kadın olmanın, kırılgan olup da güçlü kalabilmenin yolunu gösterdik birbirimize.

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Yavrum Ceylin bendeki hissin büyük, hep öyle kalacaksın! (Gülüyor)

◊ Bugünkü çekimimizde hepimizin enerjisini yükselttiniz. Dizi setinde nasıl bir Pınar var?

- Ben genelde enerjisi yüksek biriyim. Ekiple var olmayı, onların enerjisiyle çalışmayı seviyorum. İşimi layığıyla yapabilmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Sahnenin moduna göre hep o duyguda kalmaya çalışıyorum. Eğer dramatik bir sahne çekilecekse hangi işte olursam olayım ekipten hassas olmasını rica ederim ama onun dışında genelde çok yükseğimdir. O sabah ve gece setlerinde sinir bozucu pozitif insan benimdir anlayacağınız. (Gülüyor)



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EKRANDA BENİ BEĞENİP

AİLEMDEN İSTEMEYE GELDİLER

◊ Ünlü olduktan sonra yaşadığınız en ilginç an hangisiydi?

- “Vatanım Sensin”de beni çok beğenip, evimi bulup ailemden çat kapı istemeye gelmişlerdi. Bir hafta ısrarcı olmuştu aile. Bakıldığında korkunç ama komik bir olay.

◊ Ünlü olmanın hayatınızı sınırlamasına izin veriyor musunuz?

- Hayır, vermemeye çalışıyorum. Kendimi sınırlandırmaya başlarsam oyun alanım da daralır, daha kısıtlı bir oyuncu olurum. Ünlü olmak ne demek bir kere?

Kim dolduruyor bu terimin altını bilmiyorum ama ben özel hayatımı yaptığım işe göre şekillendirmemeliyim.

Dilediğimi, dilediğim gibi yaşamak, hayatın tadını özgürce çıkarmak benim de hakkım. Popüler olduğun dönemlerde insanların ve magazinin gözü üzerinde olabiliyor.

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Senin ruhunu bilmeden, ne yaşadığına ne hissettiğine tanık olmadan yorumda bulunabiliyorlar. Yalan yok bu durum bazen beni sıkışmış ve mutsuz hissettirse de hemen kalkıp “Kimseye kendini kanıtlamak zorunda değilsin, sen hayatını saf bir yerden çıkarsızca yaşıyorsun. Dilediğini yaşamaya devam et” diyorum.

Seri katili canlandıracağım

◊ Yeni bir diziyle daha izleyicilerle buluşacaksınız. Karakterinizle ilgili ipucu verebilir misiniz?

- Karakterim bir seri katil. ‘Celebrity’ kimliğinin arkasında kılıktan kılığa girerek cinayet işleyen, aslında kendisiyle ilgili büyük problemleri olan bir ‘katil doğan’. Daha önce oynadığım hiçbir karaktere benzemiyor. Sanırım Türkiye’de örneği yok. Riskli ama değerli buluyorum.

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İşimde risk almaya bayılıyorum. Eleştiri de alsam “En azından denedim” cümlesi beni tatmin edecek, biliyorum. O yüzden merak ve heyecan içindeyim seyirciyle buluştuğunda nasıl bir tepki alacak diye...

◊ Beyazperdede canlandırmayı hayal ettiğiniz

bir karakter var mı?

- Çok var. O yüzden sınırlamak istemem ama biyografi türünde bir figürü canlandırmak isterim. Sıkışmış ve öteki yaşayan insanların hikâyesini canlandırmak isterim. Farklı ve fikri olan her karakteri canlandırmak isterim aslında.

