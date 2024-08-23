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Pınar Altuğ tatile çıktı... Denizde 3 dakika!

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#Pınar Altuğ#Çeşme#Deniz
Pınar Altuğ tatile çıktı... Denizde 3 dakika
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 12:25

Çeşme’de tatil yapan Pınar Altuğ, önceki gün plajda objektife yansıdı.

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Gününün büyük bölümünü şezlongunda güneşlenerek ve sosyal medyada dolaşarak geçiren ünlü oyuncu, akşama doğru
denize girdi. Suda sadece 3 dakika kalan Altuğ, daha sonra şezlonguna döndü. (Deniz BOY)

Pınar Altuğ tatile çıktı... Denizde 3 dakika

Tülin’den saç bakım tüyoları

Güneşli günlerin tadını tatil yaparak çıkaran Tülin Şahin, sosyal medyadaki takipçilerini de ihmal etmiyor, onlarla sık sık güzellik ve bakım tüyoları paylaşıyor. Ünlü manken son olarak saçların denizden yıpranmaması için yapılması gerekenleri anlattı: “Deniz, kum, güneş, tuz ve havuz derken saçlarımız yazın etkisini fazlasıyla hissediyor. Yumuşacık ve sağlıklı saçlar için deniz sonrası duş rutinim: İlk adım saç kremi, ardından arındırıcı bir şampuan ve tekrar saç kremi ile durulamak. Böylece saçlarım daha güçlü, parlak ve sağlıklı.”

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Pınar Altuğ tatile çıktı... Denizde 3 dakika

Ağaçlara kıymayın

Tuğba Özay, Akyaka tatilinde ağaca tırmandı. Azmak Nehri’nde suya giren ünlü manken, fotoğraflarını Instagram’da paylaşırken önemli bir mesaj verdi: “Benim yegane ilacım tabiat ana. Ruhumun yorgunluğuna öyle iyi geliyor ki sarıp sarmalaması. Lütfen gittiğiniz yerlere çöpünüzü bırakmayın. Ateş yakmayın. Ağaçlara kıymayın. Doğa sizsiz çok mutlu yaşar ama siz doğasız hiçbir şeysiniz.”

Pınar Altuğ tatile çıktı... Denizde 3 dakika

Balık gibi rahat ve mutlu

Yaz aylarını Kaş’ta geçiren Yıldıray Şahinler, oğlu Aksel’i dalış sporuyla tanıştırdı. Aynı zamanda dalış eğitmeni olan ünlü oyuncu, keyifli günün fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Bugün benim için özel bir gün. Yıllardır beklediğim bir gün. Oğlumu ilk kez dalışla tanıştırdım bugün. Sualtında ilk soluklarını kucağımda aldı. Balık gibi rahat ve mutlu.”

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Pınar Altuğ tatile çıktı... Denizde 3 dakika

 

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#Pınar Altuğ#Çeşme#Deniz

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