Pilavüstü Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Pilavüstü Aşk'ın konusu ve oyuncu kadrosu

Hande Katipoğlu ve Ferit Aktuğ’un başrolü paylaştığı, Bülent Terzioğlu’nun yönettiği “Pilavüstü Aşk” filminin çekimleri 2020 yılında Antalya’da yapıldı. Film, ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan Elvan Kaşıkçızade ile pilavıyla meşhur seyyar satıcı Rıdvan Merinos’un hikayesini konu alıyor. İşte, Pilavüstü Aşk'ın konusu ve oyuncu kadrosu...

Yönetmenliğini Bülent Terzioğlu'nun yaptığı filmin, başrollerinde Hande Katipoğlu, Ferit Aktuğ, Ayhan Taş, Yıldız Asyalı, Tayfun Sav, Levent Sülün ve Ebrar Demirbilek gibi sevilen isimler rol alıyor.

FİLMİN GENEL KONUSU

'Pilavüstü Aşk', ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan 'Elvan Kaşıkçızade' ile pilavıyla İstanbul gece tayfası ve taksiciler arasında meşhur olan seyyar pilavcı 'Rıdvan Merinos'un aynı ortak amaç için yollarının kesişmesi sonucu başlarından geçen olayları anlatıyor.

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