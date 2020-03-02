Pazartesi ve cumartesi günleri ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. 2 Mart akşamı yayınlanan yeni bölümde büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. İzleyenler o sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Picasso Guernica adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? İşte, o sorunun doğru cevabı.

SORU:

Picasso Guernica adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?

A: Fransız İhtilali

B: I. Dünya Savaşı

C: İspanya İç Savaşı

D: II. Dünya Savaşı

Doğru cevap: C şıkkı