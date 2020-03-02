Picasso Guernica adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Ekran başında izleyenler sosyal medya ve internet üzerinden ilgi çeken sorunun cevabını araştırmaya başladı. Büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde; Picasso Guernica adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? İşte, o sorunun yanıtı.
Pazartesi ve cumartesi günleri ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. 2 Mart akşamı yayınlanan yeni bölümde büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. İzleyenler o sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Picasso Guernica adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? İşte, o sorunun doğru cevabı.
SORU:
Picasso Guernica adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?
A: Fransız İhtilali
B: I. Dünya Savaşı
C: İspanya İç Savaşı
D: II. Dünya Savaşı
Doğru cevap: C şıkkı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle