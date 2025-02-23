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Piyasa ilk bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Piyasa 1. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünde, Münevver'in kasabada başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul’un parıltılı dünyasına taşıdı. Dizinin final sahnesinde ise hiç bilmediği bir dünyaya adım atan Münevver'in kendisini dizi setinde bularak Kenan Akın'la yolunun kesişmesi merak uyandırdı. İşte, Piyasa 1. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

PİYASA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

22 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Piyasa dizisinin ilk bölümünde Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakır.

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Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun bir kasabada başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul’un parıltılı dünyasına taşır. Bu dünyada ise, Türkiye’nin en büyük yıldızı Kenan Akın ışıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan’ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir.

Bu güç, Kenan’ın annesi Keriman Akın’dır. Ahsen Çevik’in kalemi hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir; ve Şefik Arzen geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır. Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver’le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Piyasa 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Münevver, Kenan'ın kendisini öpmesinin ardından zor günler yaşıyor!

Piyasa, yeni bölümleriyle cumartesi akşamı 20.00'da Kanal D’de!