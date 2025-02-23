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PİYASA 1. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'nın ilk bölümüne damga vuran sahne: Düğünde annesinin ölümüyle yıkıldı... İşte Piyasa 2. yeni bölüm fragmanı!

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PİYASA 1. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | Kanal Dnin yeni dizisi Piyasanın ilk bölümüne damga vuran sahne: Düğünde annesinin ölümüyle yıkıldı... İşte Piyasa 2. yeni bölüm fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 02:38

Piyasa 1. bölüm full kesintisiz izleme ekranı Kanal D ile erişime açıldı. Kadrosunda İlayda Alişan, Alp Navruz, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa ilk bölümüyle 22 Şubat Cumartesi akşamı yayın hayatına başladı. Annesinin sayılı günleri kalan Münevver'in sırf annesini mutlu etmek için sevmediği biriyle evlenmeye karar verdiği Piyasa dizisinin ilk bölümünde, yolunun oyuncu Kenan Akın ile kesişmesi ekranlara geldi. Düğününde annesinin ölümüyle yıkılan genç kızın, eşinden kaçarak İstanbul'a gelmesi ve televizyon dünyasına adım atması dikkat çekti. Tüm bunların ardından Piyasa 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Piyasa ilk bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve 2. yeni bölüm fragmanı.

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Piyasa ilk bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Piyasa 1. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünde, Münevver'in kasabada başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul’un parıltılı dünyasına taşıdı. Dizinin final sahnesinde ise hiç bilmediği bir dünyaya adım atan Münevver'in kendisini dizi setinde bularak Kenan Akın'la yolunun kesişmesi merak uyandırdı. İşte, Piyasa 1. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

PİYASA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

22 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Piyasa dizisinin ilk bölümünde Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakır.

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Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun bir kasabada başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul’un parıltılı dünyasına taşır. Bu dünyada ise, Türkiye’nin en büyük yıldızı Kenan Akın ışıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan’ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir.

Bu güç, Kenan’ın annesi Keriman Akın’dır. Ahsen Çevik’in kalemi hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir; ve Şefik Arzen geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır. Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver’le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Piyasa 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Münevver, Kenan'ın kendisini öpmesinin ardından zor günler yaşıyor!

Piyasa, yeni bölümleriyle cumartesi akşamı 20.00'da Kanal D’de!

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