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Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti

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#İrfan Alış#Peyk Grubu#Müzik
Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 11:47

Peyk grubunun solisti ve şarkı yazarı İrfan Alış bu sabah hayatını kaybetti. Alış’ın ölüm haberi Peyk grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu.

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Grup sosyal medya hesabından “İrfanımızı bu sabah kaybettik" notuyla üzücü haberi hayranlarına duyurdu.

İrfan Alış 1991’de kurulan Peyk grubunun solistiydi, aynı zamanda grubun şarkılarının da söz yazarlığını yapıyordu.

İrfan Alış ve Peyk gurubu geçen sene sahneye konan “Hamiyet” adlı müzikalle de büyük ses getirmişti.

Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti

Alternatif müzik sahnesinin en tanınmış ve sevilen seslerinden olan İrfan Alış pandemi döneminde müzisyenlerin karşılaştığı zorlukları ve müzik sektöründeki telif hakları sorunlarını dile getirmesiyle de biliniyordu.

Bir süredir Seferihisar’da yaşayan 53 yaşındaki müzisyenin eylül ayının başında bir rahatsızlık geçirdiği biliniyordu. İrfan Alış’ın beyne pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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#İrfan Alış#Peyk Grubu#Müzik

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