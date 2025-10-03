Petrol varisiyle evlendi, kızını da kucağına aldı… Ünlü oyuncudan ikinci yıla özel kutlama: Benim olduğun için ne şanslıyım!’

Haberin Devamı

Pretty Little Liars’ın güzel yıldızı iki yıl önce evlenmiş, sonra da kızını kucağına alıp annelik macerasına yelken açmıştı.

Ashley Benson, petrol varisi iş adamı 43 yaşındaki Brandon Davis’le ikinci evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı bir dizi aşk pozuyla kutladı.

Çift, Ocak 2023'te birlikte gittikleri bir basketbol maçında samimi bir şekilde yakalandıktan sonra aşk yaşadıkları ortaya çıkmış, aynı yıl içinde de evlenmişti.

Ashley Benson yıl dönümün kutlamasına “En iyi arkadaş, en iyi koca ve en iyi baba” diye başladı ve milyarlık petrol şirketinin varisi kocasına "Benim olduğun için çok şanslıyım" diye seslendi.

35 yaşındaki ünlü oyuncu ve 46 yaşındaki petrol varisi Brandon Davis evlendikten hemen sonra bebekleri olacağını açıklamış, Şubat 2024’te de kızlarını kucaklarına almışlardı.

Ashley Benson Aspen adını verdiği kızıyla çekildiği fotoğrafları da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Ünlü çiftin çok sayıda ortak arkadaşları olduğu, ikisinin de çok eğlenceli ve çok sosyal insanlar oldukları söyleniyor. Muhtemelen yolları da bu şekilde kesişmiş…

Yine de evlendiklerinden beri ilişkilerini pek göz önünde yaşamamaya özen gösteriyorlar.

Ashley Benson "Birlikte fotoğraf çektirmek konusunda elbette ki kendinizi engelleyemezsiniz. Ama bu şekilde daha kutsal. Bu özel anlar sizin ve partneriniz içindir ve bence aşırıya kaçmamak en iyisidir ve bunu istismar etmiyorsanız ilişkinizi gerçekten koruyabilirsiniz” demişti.

Ünlü oyuncunun övmelere doyamadığı varis eşi Brandon Davis Paris Hlton’un çok yakın arkadaşı ve daha önce Miranda Kerr ve Mischa Barton gibi ünlü güzellerle birliktelikleri olmuştu.

Adı daha önce birçok ünlü oyuncuyla ve son olarak da ünlü rapçi G-Easy’yle anılan Ashley Benson da bu aşk için “Kendimi sadece akışa bırakmıştım. Ve hayatın beni nereye götüreceğini görmek istemiştim. En sonunda hayat beni Brandon'la, hayatımın aşkıyla karşılaştırdı demişti.