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Petrol Sevdası nerede çekildi? Petrol Sevdası filmi oyuncuları ve konusu

#Petrol Sevdası#Petrol Sevdası Filmi#Petrol Sevdası Konusu
Petrol Sevdası nerede çekildi Petrol Sevdası filmi oyuncuları ve konusu

Petrol Sevdası filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 12 Ocak TV yayın akışında yer alan Petrol Sevdası bu akşam ekrana gelecek. Komedi türünde olan filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Peki, Petrol Sevdası filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Petrol Sevdası filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Petrol Sevdası filmi bu akşam ekrana gelecek. Filmin çekimleri genel olarak Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Petrol Sevdası oyuncuları arasında Halil İbrahim Kurum, Tuğba Melis Türk gibi isimler bulunuyor.

PETROL SEVDASI FİLMİ KONUSU

Fikri, pratik zekâ, hazır cevap bir adamdır. Saf ve temizdir. Muhtar Selami’nin kızı Emine’ye aşıktır. Hayali babasının izniyle onunla evlenip mutlu bir yuva kurmaktadır.  Fakat bu hayali Selami’nin onu kızının yanında yakalamasıyla farklı bir hal alır. Selami öfkeyle kızını Kazım’a vereceğini söyler. Bu olayın gecesinde Fikri’nin rüyasına babası Necdet girer ve tarlarında hazine olduğunu söyler. Fikri yanına Hasan hocayı da alıp hazineyi aramaya gider. İşaret edilen yeri ne kadar kazarlarsa kazsınlar, hazine falan yoktur. Hasan Hoca ve Fikri oradan ayrılır.  Fakat kazdıkları yerden sızıntı şeklinde petrol çıkmaya başlar. Ve çukur belli süre sonra petrolle dolar.  Fikri köye geldiğinde Kazım’ın Emine’yi istemeye gideceğini öğrenir. Karar vermiştir, Emine’yi kaçıracaktır. Öyle de yapar.  O andan sonra Emine’yi kaçırır. Bir yandan tarlasında petrol çıkması diğer yandan Emine’yi kaçırması... Fikri bir maceranın içine atılmıştır. Bu macerada onu içinden çıkılmaz absürt olaylar beklemektedir.

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PETROL SEVDASI FİLMİ OYUNCULARI

Petrol Sevdası oyuncuları arasında Halil İbrahim Kurum, Tuğba Melis Türk, Selahattin Taşdöğen ve Suat Sungur bulunuyor.

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