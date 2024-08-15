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Petrol Sevdası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Petrol Sevdası filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu!

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Petrol Sevdası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Petrol Sevdası filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 15:53

Petrol Sevdası filmi bu akşam ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Komedi türünde olan filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Halil İbrahim Kurum ve Tuğba Melis Türk'ün başrolde yer aldığı yapım 2020 yılında vizyona girdi. Peki Petrol Sevdası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Petrol Sevdası filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 15 Ağustos Perşembe akşam Now Tv'de ekrana gelecek filmin çekimleri genel olarak Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. İşte Petrol Sevdası filmi hikayesi ve oyuncuları...

PETROL SEVDASI KONUSU VE HİKAYESİ

Fikri, pratik zekâ, hazır cevap bir adamdır. Saf ve temizdir. Muhtar Selami’nin kızı Emine’ye aşıktır. Fakat, Selami’nin onu kızının yanında yakalamasıyla farklı bir hal alır. Selami öfkeyle kızını Kazım’a vereceğini söyler. Bu olayın gecesinde Fikri’nin rüyasına babası Necdet girer ve tarlalarında hazine olduğunu söyler. Fikri yanına Hasan Hoca’yı da alıp hazineyi aramaya gider. İşaret edilen yeri ne kadar kazarlarsa kazsınlar, hazine falan yoktur. Hasan Hoca ve Fikri oradan ayrılır. Fakat kazdıkları yerden sızıntı şeklinde petrol çıkmaya başlar ve çukur belli süre sonra petrolle dolar. Fikri köye geldiğinde Kazım’ın Emine’yi istemeye gideceğini öğrenir. Karar vermiştir, Emine’yi kaçıracaktır. Öyle de yapar.

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PETROL SEVDASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Halil İbrahim Kurum
Tuğba Melis Türk
Selahattin Taşdöğen
Suat Sungur

 

 

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