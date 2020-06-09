Petrol Kralları filmi oyuncuları kimdir? Petrol Kralları filmi nerede çekildi?
Petrol Kralları filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeşilçam’ın sevilen filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Petrol Kralları, başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı 1978 tarihli komedi filmidir. İşte filme dair merak edilenler…
Yeşilçam’ın usta oyuncularının kadrosunda yer aldığı Petrol Kralları bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Zeki Alasya, Metin Akpınar, Suna Yıldızoğlu, Perran Kutman, Ali Şen gibi usta isimler bulunuyor.
PETROL KRALLARI FİLMİ OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Suna Yıldızoğlu, Perran Kutman, Ali Şen, Mine Sun, Şeref Çokşeker, Osman Alyanak bulunuyor.
PETROL KRALLARI FİLMİ KONUSU
Başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.
PETROL KRALLARI NEREDE ÇEKİLDİ?
İstanbul Arnavutköy'de çekilmiştir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle