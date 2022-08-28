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Petek Ertüre ve Serdar Oal evlendi

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#Petek Ertüre#Serdar Oal#Ali Ağaoğlu
Petek Ertüre ve Serdar Oal evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 09:44

Petek Ertüre bir süredir birlikte olduğu iş insanı Serdar Oal ile evlendi.

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İlişkilerini bir dargın bir barışık 2 yıldır sürdüren sunucu-oyuncu Petek Ertüre ile iş insanı Serdar Oal, Bodrum'da nikah masasına oturdu.

Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle evlenen ikili mutluluğa 'evet' dedi. Petek Ertüre nikahtan fotoğrafları, 'Evet, sonsuza denk mutluluklar' mesajıyla paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflara ünlü isimlerde iyi dileklerde bulundular.

Petek Ertüre ve Serdar Oal evlendi

PETEK ERTÜRE KİMDİR?

Petek Ertüre, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Liseyi Marmara Kolejinin teknik lisesi olan Marmara Radyo Televizyon’da okudu. Ardından Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü‘nde okudu ve mezun oldu.

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B Magazin, D life, D Magazin, Renkli Hayatlar isimli Magazin programlarını sundu. Aynı zamanda reklam filmlerinde ve Sonbahar isimli dizide rol aldı. Müjdat Gezen Sanat Okulu, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim aldı. Uzun zaman Ali Ağaoğlu ile aşk yaşayan Ertüre'nin Ali Ege isimli bir oğlu var.

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#Petek Ertüre#Serdar Oal#Ali Ağaoğlu

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