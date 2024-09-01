Petek Dinçöz: Sahnede devleşip canavarlaşıyorum

Haberin Devamı

.◊ Müzik kariyerinizde sizi en çok etkileyen an veya olay neydi?

- Kariyerimi etkileyen o an, ilk yapımcım Orhan Gencebay ile çalışmaya başlamamdı. Orhan abim ve Sevim (Emre) ablamın yeri bende çok değerlidir. Bana inandıkları için onlara her zaman minnettarım. Bu destek, kariyerimdeki yolculuğumda bana büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

◊ Yeni çıkaracağınız şarkıda hangi temalar üzerinde durdunuz?

- Yeni şarkım, enerji dolu ve hareketli bir yapıya sahip. Parçada ‘kıpır kıpır’ ve ‘fıkır fıkır’ temaları işledim.

Bu temalar, hayatta karşımıza çıkan farklı düşünce ve duyguların hareketliliğini ve enerjisini yansıtıyor. Dinleyicilerin bu şarkıda kendilerini bulacaklarına ve müziğin ritmine kapılacaklarına inanıyorum.

◊ Müzik endüstrisinde kadın olmanın zorlukları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Haberin Devamı

- Müzik endüstrisinde kadın olmanın zorlukları tabii ki var. Ancak ben bu süreçte çok şanslıydım çünkü ailem her zaman yanımdaydı. Bu destek sayesinde, karşılaştığım zorluklarla başa çıkabildim.

Müzik piyasasında dost bulmak zor olabilir ama arkadaş çoktur. Bu nedenle, doğru insanlarla çalışmak ve sağlam bir destek ağına sahip olmak çok önemli.



◊ Kariyeriniz boyunca birlikte çalıştığınız en ilham verici isim kimdi ve neden?

- Kariyerim boyunca çok fazla isimle çalıştım. Ama aralarında en ilham verici isimler Orhan Gencebay ve Sezen Aksu oldu.

Orhan Gencebay, müzik kariyerimdeki ilk yapımcım ve ona çok şey borçluyum.

Sezen Aksu ise tam anlamıyla bir okul gibiydi. Albüm aşamasında her gün aralıksız kendisinin stüdyosundaydım. Müzik bilgisi gerçekten sonsuzdu. Bu iki isim hayatımda derin izler bıraktı ve bana ilham oldu. İkisine de çok teşekkür ederim.

ŞARKI YAZARKEN

ARINIYORUM DA

◊ Müzik tarzınız yıllar içinde nasıl evrildi? Bu değişimde sizi etkileyen faktörler neler oldu?

- Müzik tarzım dünden bugüne oldukça evrildi ve gelişti. Şimdi geriye dönüp kendimi dinlediğimde, gerçekten keyif alıyorum. Bu süreçte her zaman “Durmak yok, yola devam, çalışmaya devam” diyerek kendimi motive ettim. Bu evrimde, zamanla kazandığım deneyimler, yaşadığım duygular ve sürekli kendimi geliştirme arzusu büyük etkenler oldu. Bu yolculuk hem müzikte hem de kişisel olarak büyümeme katkı sağladı.

Haberin Devamı

◊ Kendi şarkılarınızı yazarken nelerden ilham alıyorsunuz? Şarkı yazma süreciniz nasıldır?

- İlham perilerimden besleniyorum. Şarkı yazma sürecim, genellikle içimde biriken duyguların ve düşüncelerin dışa vurulmasıyla başlar. Bazen bir anı, bazen bir his, bazen de etrafımda gözlemlediğim olaylar bu süreci tetikleyebilir. İlham perilerim bana doğru zamanı ve duyguyu fısıldadığında, şarkılar adeta kendiliğinden oluşuyor. Bu süreç benim için bir yaratım sürecidir aynı zamanda da bir arınma yolculuğudur.

Sahnede devleşip

canavarlaşıyorum

◊ Sahneye çıktığınızda hissettiğiniz duygular neler? Hayranlarınıza canlı performans sunmak sizin için ne ifade ediyor?

Haberin Devamı

- Oldukça yoğun ve derin duygular hissediyorum. Kendimi iki farklı kişi gibi görüyorum. Evde sade, doğal ve içine kapanık biriyim ama sahneye çıktığımda adeta canavarlaşan, devleşen bir Petek’e dönüşüyorum. Işıklar altında bambaşka bir enerjiye bürünüyorum.

O anları hayranlarımla paylaşmak benim için çok özel. Canlı performans anlarında kendimi özgür ve güçlü hissediyorum.

Bu yüzden sahnede olmak benim için vazgeçilmez bir tutku.

◊ Hayranlarınızla aranızdaki bağı nasıl tanımlarsınız? Sosyal medya bunda etkili mi?

- Hayranlarımla aramdaki bağı bir kuşak olarak tanımlıyorum. Onlar benimle birlikte büyüdü ve şimdi onların çocuklarına da hitap ediyorum.

Haberin Devamı

Bu kuşaklar arası bağ, benim için çok özel ve anlamlı. Sosyal medya bu bağı güçlendiren bir araç oldu.

Hayranlarımla daha yakın ve sürekli bir iletişim halinde olabiliyorum. Onların geri bildirimleri ve desteği, her zaman motivasyon kaynağım oluyor.

Bir TV programı yapmak istiyorum

◊ Müzik dışında oyunculuk veya sunuculuk yapmayı düşünüyor musunuz?

- Evet, müzik dışında da bazı projeler var. Özellikle televizyon programı için yeni bir format üzerinde çalışıyoruz. Bu alanda farklı ve ilgi çekici bir şeyler ortaya koymak istiyorum.

Oyunculuk da her zaman ilgi çekici ancak şu an için odaklandığım proje bir televizyon programı formatı üzerine.

◊ Gelecek planlarınız nelerdir? Hem profesyonel hem de kişisel olarak hangi hedeflere ulaşmak istiyorsunuz?

Haberin Devamı

- Gelecekle ilgili en önem verdiğim şey, sağlığımın yerinde olması ve sevdiklerimin iyi olması.

Bu olduğu sürece yapacağım hiçbir işten korkmam, çünkü iyi bir iş çıkarmak için her zaman çalışmaya devam edeceğim. Sunuculuk, sahne, oyunculuk gibi farklı alanlarda kendimi geliştirmek ve başarılı olmak istiyorum.

Küçükken okulda tahta sıralara ismimi kazırdım, şimdi ise kalplere kazıyorum ve kazımaya da devam edeceğim. Amacım, tıpkı Ajda Pekkan gibi kuşaktan kuşağa kalıcı bir iz bırakmak ve Petek adını yaşatmak.