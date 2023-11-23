Petek Dinçöz, Dilan Polat'la konuşmasını anlattı... 'Salon müşterilerle dolu'

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‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma açılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor.

Polat çiftiyle başlayan güzellik sektörü balonu adeta patladı. Güzellik merkezi sahibi tüm fenomenler, MASAK tarafından inceleme altına alındı.

Şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz de 2021 yılında açtığı güzellik salonu hakkında konuştu.

Dinçöz, konser öncesi verdiği bir röportajda, Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen telefon konuşmasını anlattı.

‘ALO BEN DİLAN’

Güzellik merkezi açtıktan kısa bir süre sonra bilmediği bir numara tarafından arandığını söyleyen ünlü şarkıcı; “Biri beni aradı 'Hayırlı olsun komşu olduk' dedi. Ben de 'anlamadım, tanıyamadım' şeklinde cevap verdim. Daha sonra 'Dilan Polat ben komşu olduk' dedi. Biraz konuştuk, 'Siz ne yapıyorsunuz, salon müşterilerle dolu.' diye sordum. Dilan da ' 24 saat sosyal medyadan video çekeceksin hayatım' sözleriyle tavsiyede bulundu. Görüyoruz ki işin içinde başka şeyler varmış.” ifadelerini kullandı.

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‘BÖYLE PARALAR YOK’



Petek Dinçöz, Dilan Polat haberlerine ise 'Güzellik merkezi açtım hala daha çalışanların sigortasını ödüyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir para, görüyorum haberlerde nasıl paralar kazanılmış. Böyle paralar yok.' yorumunu yaptı.