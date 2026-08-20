Peş peşe üç kez yüzünü gerdirdi, operasyonlara bir servet harcadı… Şimdi kocaman şapkası olmadan sokağa bile çıkmıyor!

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Sivri dili ve kimi zaman yanlış anlamalara sebep olup çalıştığı kanallardan kovulmasına bile yol açan şakalarıyla tanınan ünlü komedyen Kathy Griffin şu sıralar sokağa başındaki kocaman güneş şapkası olmadan çıkmıyor.

Bu zaten sağlık açısından gerekli olsa da Kathy Griffin için durum farklı… Ünlü yıldız birçok meslektaşı gibi durumunu saklamayı tercih etmemiş, geçen sene yüzünü gerdirdiğini açıklamıştı.

Kathy Griffin, bir süredir Los Angeles sokaklarında gezerken pahalı yüz germe ameliyatını sert güneş ışınlarından korumaya özen gösteriyor ve bu yüzden de başında kocaman, yüzünü kapatacak kadar büyük şapkalar oluyor.

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Griffin yaşlanan yüzünü düzeltmek için birden fazla kez bıçak altına yattığı konusunda açık sözlü oldu. Ve geçen sene 218 bin dolarlık devasa bir meblağ karşılığında yaptırdığı üçüncü yüz germe ameliyatını açıkladı.

Ünlü komedyen bu operasyonlar için Beverly Hills'in ünlü plastik cerrahı Dr. Ben Talei'yi seçmişti. Ekim 2025'te verdiği bir röportajda, sanatçı genç bir görünüm kazandıran bu “acı verici” süreci anlattı.

Entertainment Tonight'a verdiği demeçte, "Acı vericiydi ve insanlar acı verici olmadığını söylediklerinde yalan söylüyorlar" diye itirafta bulunan Kathy Griffin operasyonu "Yüzümü çektiler. 'Bana iyi bir çekme yapın' dedim. 'Doktor, sizi altı ay sonra görmek istemiyorum. İçeri girin ve çekmeye, çekmeye başlayın' dedim." sözleriyle anlatmıştı.

Sonuçlardan memnun olup olmadığı sorulduğunda Griffin ise dürüstçe şöyle cevap verdi: "Biraz memnunum. Biliyorum, yüzeyselim."

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Yıldız isim ayrıca uyluklarına liposuction yaptırdığını ve vücut yağının yüzüne enjekte edildiğini de belirtti: "Bence inkar etmek çok komik, bu insanlardan bazıları, erkekler ve kadınlar, belli ki estetik operasyon geçirmişler ama 'Bir hafta boyunca spaya gittim' diyorlar ya da bir bahane uyduruyorlar.”

Şov dünyasının emektar ismi, yeni görünümü hakkında hiç çekinmeden "Yeni bir yüzüm var, eskiden olduğumdan farklı göründüğümü anlayabilirsiniz." dedi ve bu "yeni yüz" sloganını bir pazarlama taktiği olarak kullandı ve son komedi gösterisine "Yeni Yüz, Yeni Tur" adını verdi.