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Perşembe’nin galibi değişmedi… Camdaki Kız yine zirvede yer aldı…

#Camdaki Kız#Gülseren Budayıcıoğlu#Kanald

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi Camdaki Kız, önceki akşam 17’inci bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan bu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategorisinde 8,38 reyting % 21,55 izlenme payı ile, AB kategorisinde 10,04 reyting %27,77 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 9,92 reyting % 24,49 izlenme payı ile üç kategoride de birinci olarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

 

 

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

 Rafet, son sözünü söyledi…

 Camdaki Kız’ın yeni bölümünde Hayri, Sedat ve Cana’nın videosunun izlenmesini engelleyerek geceyi kurtardı. Videonun yayınlanması konusunda suçu Selen ve Muzo’ya atan Sedat, Cana’nın da kendisinden ayrılmasıyla tüm umudunu şirketin başına geçebilme ihtimaline bağladı. Tüm gerçekleri öğrenen Rafet ise, çocuklarıyla yüzleşerek şirketle ilgili kararını onlara açıkladı. Bu sırada Feride, Nalan ve Sedat’ın evliliklerini kurtarmak için farklı yollara başvurmaya başladı.

 

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

 

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….

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