Perihan Ünlücan: Arka Sokaklar’da her oyuncu eşit şartlarda

◊ “Arka Sokaklar” dizisinde “Avukat Başak” rolüne hayat veriyorsunuz. Karakteri anlatır mısınız?



- Geçen sezon başladım. “Arka Sokaklar” çok zor bir iş. Ben hiç düşünmeden, inanarak gittim görüşmeye. Karakter de çok güzeldi. İlker İnanoğlu’nun partneri olarak girdim ve içine girdiğim anda “iyi ki bu projeyi kabul etmişim” dedim.



◊ Sizi en çok etkileyen ne oldu?



- Birincisi, şahane bir ekiple çalışıyorum. Yapımcı, yönetmen oyuncu arkadaşlarım, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okay, canım partnerim İlker İnanoğlu...İnanılmaz profesyonel bir ekip. Gündemi takip edip ediyorsunuz ve doğrudan mesaj veriyorsunuz.

Çok güzel bir kitle izliyor ve örnek oluyorsunuz insanlara. Maskeyle çekim yapan tek proje Türkiye’de biziz şu an. Güzel şeyler bunlar, insan kendini iyi hissediyor.



SETTE KURULU BİR DÜZEN VAR



◊ Pandemi dönemi setlerde çalışan herkes için zorlayıcı oldu...



- İnsani şartlarda çalışıyoruz. Neden insani şartlar diyorum; bizim sektörde oyuncular, “Çok çalışıyoruz, kendimize vakit ayıramıyoruz” diyorlar ya, bizde öyle değil.

Özellikle kamera arkası çalışma arkadaşlarım çoğunlukla akşam yemeklerini aileleriyle yiyebiliyorlar. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalışmıyoruz. Kurulu bir düzen var. Sette her oyuncu eşit şartlarda.

Tabii ki yapımın-yönetmenin kurduğu bir düzen bu. Gelen konuk oyuncular da bizim kadar kıymetliler ekip için. Biz bireysel bir iş yapmıyoruz, bu ekip başarısı.



◊ Siz de avukat olarak sokaklardasınız. Sokak çekimleri zor mu; koşturmak, kovalamak...



- Sokakta çalışan kamera arkası ekibinin de polis rolündeki arkadaşların da işi kolay değil. Çok yoruluyorlar. Ben rol gereği operasyona da gittim, ekip minibüsüne de bindim. “Arka Sokaklar”da her şey mümkün.



ÇOK EVCİMEN BİR İNSANIM



◊ Setiniz aynı zamanda oyunculuk okulu gibi diyebilir miyiz?



- Evet, gerçek bir okul. Ben hiç dublajlı oynamamıştım, hep sesli çekim yapılıyordu ama “Arka Sokaklar”ın başka bir çekim taktiği var. Orada bir tiyatro performansı gibi bir kerede kalabalığın içinde oyununuzu en doğru şekilde oynamanız gerekiyor.

Bu, reflekslerinizi inanılmaz geliştiriyor. İçine girince şöyle diyorsunuz; “Ben buradan bir gün gidersem çok ciddi bir tecrübeyle ayrılacağım.” Ben şanslı olduğumu düşünüyorum, kendimi sürekli geliştiriyorum.



◊ Peki sizce güzellik oyunculukta gerekli mi?



- Kamera önü oyunculuğunu, sahne oyunculuğundan ayırmak gerek diye düşünüyorum. Kamera önü oyunculuk için güzellik tabii ki kaçınılmaz ama güzelliğinize güvenip, kendinizi geliştirmez, set matematiğini anlamak için kafa yormaz ve disiplinle çalışmazsanız sizi sadece kapıdan içeriye sokmaya yeter. İlerleme kaydedemezsiniz.



◊ Sosyal medya ile aranız nasıl?



- Instagram çok önemli hayatımızda, evet ama çok ciddiye almamak lazım. Hepimiz oraya çok mutlu zamanlarımızı koyuyoruz. Ben deli miyim oraya evde ağlarken “Şimdi çok mutsuzum, çok kötü uyandım” yazayım... Bazı insanlar evinde oturuyor ya da ekonomik sıkıntı çekiyor, bakıyor herkes tatilde... Sanıyor ki üç aylık yaz boyunca hepimiz oradaydık. Böyle bir şey yok, bunu biraz ayırmak lazım.



◊ Kendinizi nasıl tarif edersiniz?



- Sakinimdir. Evcimenimdir. İşimi çok ciddiye alırım. Hayata önyargılı baktığım yerler vardır.

Örneğin bir yemek tarifi için beş farklı görüş alırım. Onun dışında yoga yapıyorum. Genelde köpeğim Çiko ile evdeyiz. Ara sıra yürüyüş yapıyoruz.

Çiko’m çok iyi geldi bana. Sürekli hayvanlarının fotoğraflarını paylaşanları çok eleştirirdim. Şimdi ben de öyle oldum.



BİRÇOK ŞEYDEN VAZGEÇTİM



◊ Vazgeçemedikleriniz neler?



- Bence insan hayatta her şeyden vazgeçebilir. Evlendim, “Hiç vazgeçemem” dediğim eşimden ayrıldım. İşte seçim yaptım, ev değiştirirken seçim yaptım. Bir sürü vazgeçiş yaşadım hayatta. Şartlar dahilinde her şeyden vazgeçebilirim.



◊ Aşkın sizin için anlamı nedir?



- Bir öncelik, olmazsa olmaz. Özel hayatımda sevgilim olduğunda çok mutluyum. Âşık olmaya âşık bir insanım. Tasavvufi bir aşk da var, “Her şeyi sev” ve “Aşkla yaptığın her şeyle mutlu olursun” diyor. O yüzden olmazsa olmaz aşk...

SET, OYUNCULUK OKULU GİBİ



◊ Dizisinin kadrosunu nasıl tarif edersiniz?



- Zafer (Ergin) abinin dublajını izlemeye gidiyorum, inanılmaz. Anılarını dinlemek bile okul gibi. Özgür (Ozan) abi komedide ve dramda çok yetenekli. Şevket (Çoruh) abiden çekiniyordum ama inanılmaz güzel bir kalbi var. Kavuklu bir oyuncu, önünde ceket iliklersiniz. İlker (İnanoğlu) deseniz, 5 yaşından beri bu işi yapıyor, inanılmaz bir tecrübe. Oya Okay gibi inanılmaz doğal bir oyuncuyla çalışıyorum. Ozan (Çobanoğlu) da gerçekten işini çok iyi yapıyor. Yönetmenimiz Orhan (Oğuz) Hoca ve ikinci yönetmen Kerem (Saka), gerçekten çok iyiler.