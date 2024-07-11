Perdenin arkasında kimler var? Password yakında Kanal D'de!

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Kanal D’de yayınlanan ilk tanıtım filminden sonra özellikle sosyal medyada çok sayıda yorum yapılıp, programın ismi ve sunucularıyla ilgili tahminlerde bulunulmuştu. Kanalda yayınlanan ikinci fragman ile ABD’de reyting rekorları kıran Password yarışmasının, Türkiye’de yayınlanacağı ortaya çıktı.

PERDE KONSEPTLİ TANITIM

Kanal D, son tanıtım filminde efsane yarışma Turnike’ye benzer konseptte bir tiyatro perdesi kullandı. Dış sesin, “Kanal D iftiharla sunmaya devam ediyor.” sözleriyle başlayan fragmanda, perdede önce bir erkek sonra da bir kadın ayağı beliriyor. Daha sonra da Password yazısı ortaya çıkıyor. İki kişinin, Password yazan kartı elleriyle çekiştirmesi dikkat çekiyor.

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BU AYAKLAR KİME AİT?

Rekabet ederken eğlendirecek ve çok kazandıracak Password tanıtım filmindeki ellerin ve ayakların kime ait olduğu, yarışmayı kimin ya da kimlerin sunacağı ise gizemini koruyor. ABD’nin de aralarında olduğu 15 ülkede izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmanın Türkiye versiyonu Password çok yakında Kanal D’de olacak.