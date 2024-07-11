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Perdenin arkasında kimler var? Password yakında Kanal D'de!

Güncelleme Tarihi:

#Password#Kanal D#Turnike
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:27

Kanal D’nin yaz sezonu sürprizleri bitmiyor. “Eğlenerek kazanmanın şifresi yakında.” sloganıyla merak uyandıran ilk tanıtım filminin ardından ikincisi geldi. Yayınlanan son fragman ile kanalın yeni sürprizinin yarışma programı Password olduğu ortaya çıktı. Efsane yarışma Turnike’deki gibi bir tiyatro perdesi kullanılan tanıtım filminde bir kadın ile erkeğin önce ayakları sonra elleri gözüyor. 

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Kanal D’de yayınlanan ilk tanıtım filminden sonra özellikle sosyal medyada çok sayıda yorum yapılıp, programın ismi ve sunucularıyla ilgili tahminlerde bulunulmuştu. Kanalda yayınlanan ikinci fragman ile ABD’de reyting rekorları kıran Password yarışmasının, Türkiye’de yayınlanacağı ortaya çıktı.

PERDE KONSEPTLİ TANITIM

Kanal D, son tanıtım filminde efsane yarışma Turnike’ye benzer konseptte bir tiyatro perdesi kullandı. Dış sesin, “Kanal D iftiharla sunmaya devam ediyor.” sözleriyle başlayan fragmanda, perdede önce bir erkek sonra da bir kadın ayağı beliriyor. Daha sonra da Password yazısı ortaya çıkıyor. İki kişinin, Password yazan kartı elleriyle çekiştirmesi dikkat çekiyor.

Perdenin arkasında kimler var Password yakında Kanal Dde

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BU AYAKLAR KİME AİT?

Rekabet ederken eğlendirecek ve çok kazandıracak Password tanıtım filmindeki ellerin ve ayakların kime ait olduğu, yarışmayı kimin ya da kimlerin sunacağı ise gizemini koruyor. ABD’nin de aralarında olduğu 15 ülkede izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmanın Türkiye versiyonu Password çok yakında Kanal D’de olacak.

Perdenin arkasında kimler var Password yakında Kanal Dde

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#Password#Kanal D#Turnike

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