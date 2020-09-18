Pembe dizi nedir? Latin Amerika pembe dizileri hangileri? Manuela, Marimar, María Mercedes, Köle İsaura oyuncuları

Pembe dizi, bir TV dizisi türü. Pek çok farklı karakterin yaşamını genellikle gerçek zamana yakın şekilde takip eden ve uzun süre yayınlanan melodram türünde programlardır. Pembe diziler İtalya'da çıkmış, daha sonra Fransa'da yaygınlaşmış ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Akımın, Amerika'da Guiding Light adlı radyo drama programı ile başladığına ilişkin görüşler de mevcuttur.



BİR DÖNEME DAMGA VURAN ABD VE LATİN AMERİKA PEMBE DİZİLERİ



Manuela



TRT-3'de 1993 yılında yayınlanan Manuela dizisinin hem Manuela'sı hem Isabel'i Grecia Colmenares'ti. 90'ların en çok izlenen pembe dizilerinden biriydi Manuela.



Marimar



Marimar Meksika yapımı, 1994 yılında yayınına Televisa kanalında başlanmış bir TV pembe dizisidir. Marimar, gene Televisa kanalında 1977 yılında yayınlanmış, Helena Rojo ve Enrique Lizalde'nin başrolde oynadığı La venganza adlı dizinin senaryo kopyasıdır.



Sos mi Vida - Aşk Meleğim



Aşk Meleğim, başrollerinde Facundo Arana ve Natalia Oreiro'nun oynadığı, prodüksiyonu Pol-ka Producciones tarafından gerçekleştirilen ve Arjantin'in Canal 13 kanalında yayınlanan televizyon dizisidir.



María Mercedes



María Mercedes Valentín Pimstein yönetmenliğinde çekilmiş, başrolde Thalía'nın Maria Mercedes Muñoz olarak oynadığı Meksikan yapımı bir pembe dizidir. 1987 kayıtlı "Rina" adlı dizinin uyarlanmışıdır. Meksika'dan başka birçok ülke televizyonunda da gösterime girmiştir.



María la del Barrio



María la del Barrio, Thalía, Fernando Colunga ve Itatí Cantoral'ın başrolünde oynadıkları Meksika yapımı bir pembe dizidir.

Vahşi Güzel (Muñeca Brava) Vahşi Güzel, 1998- 1999 yılında Telefe tarafından çekilen, dünyada 80'den fazla ülkede gösterime giren, başrollerinde Facundo Arana ve Natalia Oreiro'nun bulunduğu bir televizyon dizisidir. Dizi, 2001- 2002 yılında Türkiye'de Kanal D tarafından Vahşi Güzel ismiyle hafta içi her gün anahaber öncesi yayınlandı



Rosalinda



Rosalinda, televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi. Rosalinda başroldeki karakterin ismidir ve bu rolü pop şarkıcısı Thalía canlandırmıştır. Rosalinda Türkiye'de ilk defa 2001 Yılında Akşam kuşağında Hafta içi her gün saat 17:30'da Ana Haber Bülteni'nden önce ekranlara gelmiştir



Köle İsaura



Köle İsaura bir dönemin en ünlü dizisiydi. Lucélia Santos tüm dünyada adını bu dizi ile duyurmuştu.

Yalan Rüzgarı



Yalan Rüzgârı Amerikan yapımı bir pembe dizidir. İlk olarak 26 Mart 1973 tarihinde Amerikan televizyon kanalı CBS'de yayınlanmaya başlamıştır.



Hayat Ağacı



Hayat Ağacı, 27 Mart 1989 - 25 Ocak 1991 tarihlerinde NBC kanalında yayınlanan bir ABD pembe dizisi. Afro-Amerikan aile özelliğini göstererek yayınlatan ilk pembe dizi olarak çığır açmıştır.



Alcanzar – Yıldızlara Ulaşmak



Alcanzar una estrella Meksikalı bir telenovela 1990 yılında Canal de las Estrellas'da ilk kez yayınlanmıştır. Ayrıca Latin Amerika'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Univision'da yayınlanan telenovela, içe dönük bir kızın genç idolüne aşık olmasının öyküsünü anlatır.



Zenginler’de Ağlar



Zenginler de Ağlar:: 1978 Meksika yapımı televizyon dizisi.