Pelin Uluksar: Oyunculukta sabır önemli

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Pelin Uluksar, MAG dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Uluksar, “Sizi en çok değiştiren deneyim ne oldu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu meslek sabretmeyi öğretti. Kariyerimin başında her şeyin çok daha hızlı ilerlemesini istiyordum. Zamanla fark ettim ki oyunculuk sadece yetenekle değil, doğru zamanı bekleyebilmekle de ilgili. Beklediğiniz dönemler, en çok çalıştığınız, en çok olgunlaştığınız dönemler oluyor. Bugün geriye baktığımda, beni değiştiren şey sadece oynadığım karakterler değil; belirsizliklerle kurduğum ilişki ve her koşulda üretme kararlılığım oldu.”

KARAKTER OYUNCUYU DÖNÜŞTÜRÜR

Oyuncu, zamanla mesleğine olan bakışının da değiştiğini belirtti: “Beni en çok heyecanlandıran şey, yeni bir şey öğretecek, derinliği olan karakterlerle buluşmak. Bir projeyi değerlendirirken sadece rolün kendisine değil, hikâyenin bütününe, karakterin dönüşümüne ve o dünyanın bana ne hissettirdiğine de bakıyorum çünkü inanıyorum ki iyi yazılmış bir karakter, oyuncuyu da dönüştürüyor.” Uluksar, aldığı en değerli tavsiye için “‘Kimse seni senden daha iyi temsil edemez’ sözüydü” dedi.

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GERÇEK SEVGİ GÜVENLİ ALAN YARATIR

Pelin Uluksar, bir ilişkiyi canlı tutan şeyleri şöyle sıraladı: “Bir ilişkide merak duygusunu korumak, gerçekten dinlemeye devam etmek ve karşınızdaki insanın zaman içinde değişen yönlerini keşfetmeye açık olmak çok kıymetli. Gerçek sevgi, karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmak değil; onun potansiyelini ortaya çıkarabileceği güvenli bir alan yaratabilmektir.”