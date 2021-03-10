Pelin Öztekin'den babasına ağlatan veda... Pelin Öztekin kimdir, kaç yaşında?

Ünlü sanatçının kızı Pelin Öztekin, 'Konuşma hazırlamadım. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum ilk aşkım olduğu, ustam olduğu bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla ama 'bak baba birlikte aynı sahnedeyiz' onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim.'" ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde sahneden inen Öztekin'e aile dostları destek oldu.

PELİN ÖZTEKİN HAKKINDA



Öztekin, İzmit'te dünyaya geldi. Tiyatrocu ve oyuncu Rasim Öztekin'in ilk evliliğinden olan kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı.

2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.

2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.