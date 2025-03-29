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Pelin’in ‘baba’ hayali

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#Pelin Öztekin#Rasim Öztekin#Rasim Öztekin
Pelin’in ‘baba’ hayali
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 11:14

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

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Babası Rasim Öztekin’in bir oyununu yeniden izleyiciyle buluşturma hayalinden bahseden Pelin Öztekin “Babamın eski oyunlarından birini sahneye koymak hayalim. Mesela bu ‘Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri’ oyunu olabilir. Ferhan Şensoy, Derya Baykal ve babam oynuyordu. O oyunu bir gün oynamak isterim” dedi. Babasının hayatının film olmasıyla ilgili Öztekin, “Öyle teklif yok. Hemen hazırlanıp olacak bir şey değil. Tiyatro, sinema, babamın bir sürü dönemi var anlatacak” diye konuştu.

Pelin’in ‘baba’ hayali

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#Pelin Öztekin#Rasim Öztekin#Rasim Öztekin

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