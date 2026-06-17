Pelin Karahan: Yanımda oğlum var

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 10:00
Pelin Karahan önceki gün oğluyla birlikte Etiler’de objektife yansıdı.
Muhabirlere selam veren oyuncu, soruları yanıtlamak istemediğini belirterek, “Yanımda oğlum var. Daha sonra sohbet ederiz. Sadece görüntü alırsanız sevinirim” dedi.
Oyuncu oğluyla poz verdikten sonra aracına binerek uzaklaştı.
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