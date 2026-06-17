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Pelin Karahan: Yanımda oğlum var

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#Pelin Karahan#Etiler#Ünlüler Dünyası
Pelin Karahan: Yanımda oğlum var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 10:00

Pelin Karahan önceki gün oğluyla birlikte Etiler’de objektife yansıdı.

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Muhabirlere selam veren oyuncu, soruları yanıtlamak istemediğini belirterek, “Yanımda oğlum var. Daha sonra sohbet ederiz. Sadece görüntü alırsanız sevinirim” dedi.

Pelin Karahan: Yanımda oğlum var

Oyuncu oğluyla poz verdikten sonra aracına binerek uzaklaştı.

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#Pelin Karahan#Etiler#Ünlüler Dünyası

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