Pelin Karahan ile ilgili şoke eden iddia! 'Hem kira ödemiyor, hem evi boşaltmıyor'

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Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’nin sevilen programı Neler Oluyor Hayatta’da bugün çarpıcı bir olay yaşandı.

Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları haberlerine ünlü oyuncu Pelin Karahan da dahil oldu. Karahan ile eşi Bedri Güntay iki çocuklarıyla birlikte yaşadığı evin sahibiyle kira nedeniyle anlaşmazlık yaşamalarıyla gündeme gelmiş ve yeni ev arayışına girmişlerdi.

Karahan yine benzer bir haber ile gündeme geldi. İddiaya göre oyuncu, annesine İstanbul Beykoz’da bir ev tuttu. İki senelik de kontrata imza attılar ama sonrasında kontratı da atılan imzayı da reddettiler. Beş aydır kirasını alamadığını iddia eden ev sahibi ise ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında canlı yayına bağlandı ve mağduriyetini anlattı.

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“HEM KİRAYI ALAMIYORUM, HEM EVİ BOŞALTMIYORLAR”

Ev sahibi Batuhan Bey iddialarını şöyle dile getirdi;

“Beykoz’daki bir siteden ev aldık. Oyuncu Pelin Karahan annesi Seher Nural Koçyiğit’e evimizi tuttu kiralık olarak. Hatta eşi Bedri Bey de kefil oldu. 2023’te çıkmak üzere kontrat imzalandı. Fakat çıkmadılar ve “imza bizim değil, sahte imza” dediler. Ekim 2023’te dava açıldı. Halen de o devam etmekte. Kirayı yıllık peşin ödediler. 2024 Ekim ayında ise ödemeleri gereken kirayı ödemediler. Şu anda icra takibi başlatıldı ve halen bir dönüş yok. Evi tahliye etmedikleri gibi kira bedelini de ödememekteler. Böyle bir mağduriyet yaşıyorum.”