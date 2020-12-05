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Haber Giriş: 05.12.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Pelin Karahan 3 yıl sonra setlere döndü

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Pelin Karahan 3 yıl sonra setlere döndü
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Ünlü oyuncu Pelin Karahan, yapımcılığını Banu Zorlu’nun üstlendiği “Dalgalar ve İzler” filmiyle setlere döndü. Karahan, kızını arayan bir anneyi canlandırıyor.

Başrolünde Pelin Karahan’ın yer aldığı “Dalgalar ve İzler” filminin çekimleri önceki gün Nişantaşı’nda başladı. Filmin yönetmenliğini Emre Kavuk, senaristliğini Yasemen Zorlu, yapımcılığını ise Aura1film şirketinin sahibi Banu Zorlu’nun üstleniyor. Bir kadın hikayesi anlattıklarını söyleyen yapımcı Zorlu, “Festival filmi yapıyoruz. Filmimiz 40 ülkede vizyona girecek” dedi.

Pelin Karahan 3 yıl sonra setlere döndü

Karahan ise 3 yıl aradan sonra setlere dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti: “Seti çok özledim, yeniden sinema filminde yer almak beni mutlu ediyor. Çocuklarım da büyüdü. Babalarıyla güzel vakit geçiriyorlar. Evde bakıcımız da var.” Kızını arayan bir anneyi canlandıran ünlü oyuncu, İstanbul sokaklarında koşarken filme alındı.
Pelin Karahan 3 yıl sonra setlere döndü


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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