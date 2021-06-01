Pelin Akil kimdir? İşte Pelin Akil hakkında merak edilenler

Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde dünyaya geldi. "Rent Müzikali", "Marika'nın Serveti", "Abim Geldi", "İstanbulname", "Depo", "Sersefil-Korkuyorum" "Sevgilim" ve "Closer" gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

Pelin Akil ilk çıkışını FOX'ta yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisiyle yakaladı, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu "Kurt Kanunu" dizisinde "Ballı Naciye" rolünü oynadı. Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte TRT 1 de yayınlanan "Seksenler" dizisinde "Seçil" karakterine hayat verdi.

2012 yılında "Suskunlar" dizisinde "Nisan" karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra TRT 1 de yayınlanan "Kızıl Elma" dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

2015'te Show TV'de yayınlanan "Ne Münasebet" dizisinde "Nil" karakterini canlandırdı. Bunların yanı sıra ATV de yayınlanan "Aile İşi" ve yine Star TV de yayınlanan "Çember" gibi projelerde yer aldı.

Aynı projelerde de bulunduğu meslektaşı Anıl Altan ile 2016 eylül ayında nikah masasına oturdu.

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