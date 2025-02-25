Pazartesinin lideri Uzak Şehir

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CİHAN, KÖSTEBEĞİ YAKALADI!

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’de Cihan, köstebeği ortaya çıkarmak için zekice bir plan yaptı. En güvendiği adamlarına farklı sevkiyat adresleri vererek hainin kim olduğunu anlamaya çalıştı. Planın sonunda, köstebeğin Halis olduğu ortaya çıktı ve Cihan, köylünün gözü önünde onunla yüzleşti. Halis, “Tuzak bu!” diyerek suçlamaları reddetse de, Cihan’ın söylediği “Ya ölüme ya dirime” sözleri gerilimi zirveye çıkardı.

KAYA VE ZERRİN’İN EVLİLİK KARARI!

Kaya’nın Zerrin’i düğünde kaçırması sonrasında Zerrin geri dönmek istese de Kaya kararından vazgeçmedi. Kaya uzun uğraşlar sonunda Zerrin’i evliliğe ikna etmeyi başardı. Bu sırada, Kadir’i sıkıştıran Alya onların yerini öğrendi ve yanlarına gitti. Alya başta bu ikiliyi kararlarından döndürmeye çalışsa da onların aşkı karşısında kendisi de durumu kabullendi. Yeni bölümün merak konusu Kaya ve Zerrin’in evlenip evlenmeyeceği oldu.

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ALYA, CİHAN VE MİNE’Yİ GÖRDÜ...

Cihan ve Alya, hastanenin kuruluş yıldönümü davetine katıldı. Alya’nın plaket almasının ardından yaptığı konuşma sırasında Cihan’ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Cihan, "Ailemiz adına çok gurur verici bir andı" diyerek Alya’yı tebrik etti. Alya ise esprili bir şekilde, "Sadakat Hanım’ın yanında söylesene" diyerek karşılık verdi. İkili arasındaki buzlar tam da erimeye başlamışken, Mine’nin sarhoş halde Cihan’a öfkesini kusup ardından aniden sarılarak “Seni çok seviyorum” demesi ve bu anlara Alya’nın tanık olması tansiyonu zirveye çıkardı.

ZİRVEYİ KORUYOR!

İzleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Uzak Şehir’, reytinglerde zirvedeki yerini koruyarak Total izleyici grubunda 14,73 reyting 34,89 izlenme payı, AB kategorisinde 9 reyting 22,47 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 13,52 reyting ve yüzde 30,76 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada ise Cihan ve Alya’nın davete katıldığı sahne hayranlar tarafından büyük ilgi gördü. İkilinin uyumu ve sahnedeki enerjileri izleyicilerden tam not alırken sahneye dair birçok olumlu yorum yapıldı.

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GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

‘Uzak Şehir’ yeni bölümüyle her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!