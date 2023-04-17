Pazar’ın galibi yine Yargı oldu…

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Eyüp’ün telefonundan çıkan görüntülerle Ilgaz davadan beraat ederken Ömer tutuklandı. Duruşma çıkışında Turgut Ali ve Özcan Ilgaz’dan özür dilerken Eren ise o esnada Çınar’ı baygın olduğu yerde buldu.

Eyüp’ten aldığı darbe sonucu bayılan Çınar, Eren’in yardımıyla kendine geldi.

Ömer ifade esnasında her şeyi Yekta’nın planladığını söyledi ve Ceylin’e bir kovan verdi.

Yekta bu duruma çıldırırken olayla ilgisi olmadığını Ömer’in yalan söylediğine onları ikna etmeye çalıştı.

Ilgaz, Ceylin, Derya ve Eren Yekta’nın suçlu olduğuna inanmış gibi davranarak Ömer’e yardım edenin kim olduğunu bulmak için yeni bir plan yaptı.

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Ekip Ömer’e yardım edenin Özcan olduğunu düşünürken Ilgaz dosyayı Özcan ile birlikte yürütmek istediğini Turgut Ali’ye söyledi. Kesik cinayeti için Ceylin ve Osman’ın ifadesi alınacakken Turgut Ali soruşturmayı kapattı.

Ilgaz imzasını taklit etmek için odasına giren kişiyi bulmak için güvenlik görüntülerini izlediğinde görüntülerin değiştirildiğini anladı.

Parla’nın Çınar’la arasında bir şeyler olduğunu anlayan Osman ve Aylin kızlarıyla bir konuşma yaptı. Konuşma esnasında Osman’ın yapıcı tavrı Aylin’i şaşırttı. Yekta Ilgaz ve Özcan’ın yanına ifade vermeye gitmeden önce Ceylin Yekta’yla konuşarak onu da planlarına ortak etti.

Ömer’i serbest bırakırlarken Ilgaz ve Eren Ömer’in peşine sivil polis taktı.

Kaçakçılık çetesini çökertmek için sahte kimliklerle yola çıkan Ilgaz, Ceylin, Derya ve Eren amaçlarına ulaştı. Osman ve Aylin’in boşanma davasında Osman boşanmak istemediğini söyledi.

Parla’nın peşinde olan Eyüp, Parla’ların okulunda çıkardığı yangın esnasında kaçmaya çalışan Parla’yı yakaladı. Turgut Ali ile konuşan Ilgaz Özcan’dan şüphelendiklerini ona da anlattı. İkili, Özcan ile buluşmak için yola çıktığında Turgut Ali bir sokakta inerek bir otele girdi ve oradan silahını aldı.

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O esnada Ilgaz arabada yaptığı telefon konuşmasında aradığı kişinin Özcan değil Turgut Ali olduğunu öğrendi. Bunu Turgut Ali’ye söyleyen Ilgaz’a Turgut Ali silahını çekti.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı usta ve genç isimler bir araya geliyor.

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