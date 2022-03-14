Pazar’ın galibi yine Yargı oldu…

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Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü reytinglerde tüm kategorilerde galip gelerek Pazar akşamına damga vurdu.

‘Yargı’nın dün akşam seyirciyle buluşan 24. bölümü heyecan dolu anlara sahne oldu. Gençlerin göz altına alınması herkese büyük bir şok yaşatırken, bu ekibin beraber başlarını belaya sokmaları akıllarda soru işareti yarattı. Ceylin, İnci’nin ardından Parla’nın böyle ortamlara bulaşmış olmasına engel olmadığı için Çınar’a isyan ederken ikilinin konuşması, izleyenleri derinden etkiledi. Ilgaz ile Ceylin’in arası Ilgaz’ın değişmek istediği takdirde Ceylin’in koşulsuz yanında olacağına dair sözleriyle düzeldi. Ceylin’in gerçeği bilmesine rağmen kendisinin tutuklanmasına göz yummasına karşı öfkeyle dolan Yekta’nın Ceylin’den nasıl öç alacağı şimdiden merak konusu olurken Serdar’ın bagajından çıkan bedenin Derya’nın ilgilendiği dosyadaki kayıp genç kıza ait olmasının ortaya çıkmasıyla Serdar suçlu bulundu. Derya genç kızın ölü bedenine ulaşılmasıyla yıkılırken Pars’a katillerin yakalanması için ne pahasına olursa olsun mücadele edeceğinin sinyallerini verdi. Sadece kendisinin suçlu bulunmasını kendine yediremeyen ve Çınar dahil kimsenin yardımını görmeyen Serdar çözümü Yekta’da aradı. Kendisini kurtarması karşılığında Çınar ve Zafer’le ilgili çok önemli bir bilgi vereceğini söyleyen Serdar’ın sözleri gerilim yaratırken Engin’in Ceylin’e gönderdiği mesaj üzerine derinlemesine düşünen Ilgaz ile Ceylin, konunun Zafer’le ilgili olabileceği gerçeğiyle burun buruna geldi.



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Dizi ayrıca sosyal medyanın da gündemini değiştirdi. #yargı ve #Yalan etiketleri kullanılarak binlerce tweet atıldı.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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Yargı yeni bölümleriyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…