Pazar’ın galibi yine Yargı oldu…

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Dizinin ekrana gelen 18’inci bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre, AB kategorisinde 10.96 reyting yüzde 24.95 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 9.72 reyting yüzde 20.51 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yargı dün akşam heyecan dolu bir bölüme daha imza attı. Cinayet mahallinde bulunan eldiven, üçüncü şahsın erkek olduğunu kanıtladı. Bu durum kadınlar üzerindeki şüphelerin yok olmasına sebep olsa da Pars ile Neva arasındaki gerilim iyice büyüdü. Ancak Neva’nın adliyede bir davalı yakını tarafından vurulmasıyla iki kardeş arasındaki buzlar kısa sürede eridi. Birlikte avukatlık yapan Ilgaz ve Ceylin davalardaki fikir ayrılıklarına rağmen iyi bir ikili olma yolunda ilerlerken babasından gelen mektuptan haberdar olması sonucu Ceylin, Ilgaz ile beraber mektupta bahsedilen Haiti seferini derinlemesine araştırmaya karar verdi. Cüneyt’ten, Laçin’i araştırmasını isteyen Yekta karısının gizli bir ilişkisi olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalmasıyla deliye döndü. Ekran başındakilerin Engin’in katilinin Niyazi olduğuna tanık olduğu bölümde Yekta’nın Ilgaz’ın Ceylin’i korumak için cinayet mahalline sonradan delil yerleştirdiğini iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Eldivenden çıkan kıl örneği ile Ilgaz’ın test sonucunun uyuşması ise cinayet vakasındaki dengeleri alt üst edecek.



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Yargı sosyal medyada da yüksek konuşulma rakamlarına ulaştı. #İçimizdenBiri ve #yargı tüm akşam TT listesinde üst sıralarda yer aldı ve yaklaşık 200 bini aşkın tweet atıldı.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.