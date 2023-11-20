Pazar’ın galibi değişmedi...Yargı yine zirvede!

Haberin Devamı

Ceylin’in Ilgaz’a anlattığı bir olay üzerinden geçmişe dönülen hikayede Engin ve İnci de yeniden izleyicilerle buluştu. Gece boyu sosyal medyanın gündeminde yer alan dizi #Yargı, #Mercan, #Ceylin, #Tuğçe, #Yekta ve #Engin etiketleriyle gece boyu listelerde yerini alırken diziye hem Türkiye’den hem de dünyanın birçok ülkesinden mesajlar yağdı.

