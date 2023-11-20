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Pazar’ın galibi değişmedi...Yargı yine zirvede!

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#Yargı#KANALD#Pınar Deniz
Pazar’ın galibi değişmedi...Yargı yine zirvede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 12:14

Kanal D’nin, her pazar akşamı izleyici ile buluşan Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, dün gece yayınlanan 72’nci bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Dizi Ab’de 7,74 reyting yüzde 21,21 izlenme payı ile 20+ABC1’de ise 8,24 reyting yüzde 19,61 izlenme payı ile günün en çok izlenen dizisi oldu.

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Ceylin’in Ilgaz’a anlattığı bir olay üzerinden geçmişe dönülen hikayede Engin ve İnci de yeniden izleyicilerle buluştu. Gece boyu sosyal medyanın gündeminde yer alan dizi #Yargı, #Mercan, #Ceylin, #Tuğçe, #Yekta ve #Engin etiketleriyle gece boyu listelerde yerini alırken diziye hem Türkiye’den hem de dünyanın birçok ülkesinden mesajlar yağdı.

Pazar’ın galibi değişmedi...Yargı yine zirvede

Yıllar önce yaşadığı bir olaydan dolayı büyük pişmanlık yaşayan Ceylin’in bu konuyu Ilgaz’a anlatırken geçmiş yıllara gittiğimiz bölümde Ceylin’in Engin ile üniversite yıllarına döndük. Evli bir iş adamından bebeği olan üniversiteden arkadaşları Tülin, doğumun ardından bebeği Ceylin ve Engin’e bırakıp kaçtı. İkili Yekta’dan yardım isterken Yekta bebeği bir aileye verdi. Tülin’in üniversiteye geldiği öğrenen Ceylin onu bulmaya çalışırken binanın tepesinden önüne Tülin’in bebeğinin babası Servet düştü. Ilgaz ve Eren bu olayla ilgili üniversiteye soruşturmaya gelirken Ceylin ve Engin başlarının belaya girmesinden korkarak ifade vermeden üniversiteden kaçtı gitti. Olayla ilgili ifadesi sonucu Tülin hapse girerken diğer taraftan seferden dönen Ceylin’in babası Zafer de polisler tarafından evinden alındı. Günümüze döndüğümüzde Ceylin Ilgaz’a Yekta’ya sorarak bebeğin peşine düşeceğini söyledi. Adliyeye bir görüntü bulmaya giden Tuğçe’ye Efe Savcı yardım ederken ikili sonrasında birlikte yemek yedi. Laçin, Yekta ile yaşadığı evden valizlerini alıp ayrıldı. Elif’in okuluna başlayan Mercan, okul sonrası onu almaya giden Ilgaz’a sarılıp baba demesiyle Ilgaz’ı mest etti. Yekta savcılıktan istifa eden Ceylin’i kendisiyle çalışmaya ikna etti. Osman kendi evinin bahçesinde olduğu esnada köpeğin bir yeri kazıdığını görüp yanına gittiğinde bahçeye Can’ın gömülü olduğunu gördü. Özge’den Tülin’in hapisten çıktığını öğrenen Ceylin’e Ilgaz Tülin’in adresini verirken, Ceylin onunla konuşmaya gitti. Tülin’i bebeğini bulması ve ona sahip çıkması konusunda ikna etmeye çalıştığı esnada Tülin ona bebeğin öldüğünü söyledi ve ardından fenalaştı.
Pazar’ın galibi değişmedi...Yargı yine zirvede

 Yargı merakla beklenen yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D’de!

 

 

 

 

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#Yargı#KANALD#Pınar Deniz

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